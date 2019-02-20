В Киеве почтили память погибших на Майдане и зажгли "Лучи Достоинства"

В столице на пятую годовщину расстрелов в центре Киева в местах гибели участников Революции Достоинства зажгли "Лучи Достоинства".

Об этом сообщает "Громадське".

По замыслу организаторов этой акции, эти лучи символизируют души погибших.

На Аллее Героев Небесной сотни собрались десятки людей. Они приносили цветы и лампадки к рукотворному мемориалу на Аллее. Память погибших почтили молебном, который провели в часовне.

Ежегодная акция проходит на Майдане с целью чествования памяти героев Небесной Сотни.

Напомним: