Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве почтили память погибших на Майдане и зажгли "Лучи Достоинства"

Среда, 20 февраля 2019, 20:53
В Киеве почтили память погибших на Майдане и зажгли Лучи Достоинства
24 канал

В столице на пятую годовщину расстрелов в центре Киева в местах гибели участников Революции Достоинства зажгли "Лучи Достоинства".

Об этом сообщает "Громадське".

По замыслу организаторов этой акции, эти лучи символизируют души погибших.

На Аллее Героев Небесной сотни собрались десятки людей. Они приносили цветы и лампадки к рукотворному мемориалу на Аллее. Память погибших почтили молебном, который провели в часовне.

Ежегодная акция проходит на Майдане с целью чествования памяти героев Небесной Сотни.

Напомним:

  • 20 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило 66 исполнителей, которые подозреваются в убийствах активистов на Майдане, из них 46 удрали в РФ, остальные - под стражей.
  • 19 февраля начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих на Майдане в 2013-2014 гг. не завершилось из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов.
  • Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что украинская власть за 5 лет не смогла эффективно расследовать преступления, совершенные во время Евромайдана 2013-2014 годов.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: