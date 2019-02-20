В Киеве почтили память погибших на Майдане и зажгли "Лучи Достоинства"
Среда, 20 февраля 2019, 20:53
В столице на пятую годовщину расстрелов в центре Киева в местах гибели участников Революции Достоинства зажгли "Лучи Достоинства".
Об этом сообщает "Громадське".
По замыслу организаторов этой акции, эти лучи символизируют души погибших.
На Аллее Героев Небесной сотни собрались десятки людей. Они приносили цветы и лампадки к рукотворному мемориалу на Аллее. Память погибших почтили молебном, который провели в часовне.
Ежегодная акция проходит на Майдане с целью чествования памяти героев Небесной Сотни.
Напомним:
- 20 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило 66 исполнителей, которые подозреваются в убийствах активистов на Майдане, из них 46 удрали в РФ, остальные - под стражей.
- 19 февраля начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих на Майдане в 2013-2014 гг. не завершилось из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов.
- Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что украинская власть за 5 лет не смогла эффективно расследовать преступления, совершенные во время Евромайдана 2013-2014 годов.