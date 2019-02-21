CNN: Генпрокурор США планирует объявить о завершении расследования Мюллера
Министр юстиции США Билл Барр может уже на следующей неделе официально объявить о завершении расследования относительно вмешательства РФ в политические процессы в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами руководства Минюста.
"Генпрокурор Билл Барр готовится объявить на следующей неделе о завершении расследования спецпрокурора Мюллера", - говорится в сообщении.
Как отмечает CNN, после официального объявления доклад по результатам работы команды Мюллера передадут в Конгресс США.
"Следствие, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, длится почти 2 года.
Офис Мюллера уже выдвинул официальные обвинения и приговорил ряд сотрудников избирательной кампании Трампа, включая экс-руководителя его избирательного штаба Пола Манафорта и экс-адвоката Майкла Коэна", - говорится в материале.
Ранее глава Минюста Билли Барр заявлял, что стремится к прозрачности расследования.
По информации телеканала, Мюллер в докладе обязан объяснить Конгрессу все решения о предъявлении или непредъявление официальных обвинений по фактам, установленным следствием.
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об обнародовании доклада Мюллера является прерогативой министра юстиции.
Глава Белого дома продолжает называть расследование "охотой на ведьм" и считает, что оно призвано нанести ущерб его президентству и способствовать Демократической партии США.
Напоминаем:
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
- В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
- Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
- В январе тогдашний в.о. генерального прокурора США Мэтью Уитакер объявил, что Мюллер заканчивает свое расследование.
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