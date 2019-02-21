AI о протестах в Венесуэле: Силовики замучили десятки людей, которые не поддержали Мадуро

Силовые структуры Венесуэлы под руководством президента Николаса Мадуро пытали и незаконно задерживали десятки протестующих во время акций в стране.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International "Венесуэла: голод, наказания и страх - формула репрессий, применена правительством Николаса Мадуро", опубликованном 20 февраля.

"Правительство Маудро нападает на бедных людей, которых, по его словам, оно защищает. Но вместо этого на самом деле убивает, задерживает и угрожает им", - сказала Эрика Гевара-Росас, представитель Amnesty International.

По данным организации, за пять дней (с 21 по 25 января) во время протестов погибли по крайней мере 41 человек, все они - от огнестрельных ранений.

Более 900 были незаконно задержаны, из них 770 - только 23 января (в день проведения демонстраций по всей стране).

"Государственные органы контроля Венесуэлы практиковали выборочные внесудебные наказания как метод социального контроля, привлекая к этому Боливарианскую национальную полицию (PNB) и Силы спецназначения (FAES), против людей, которые определенным образом участвовали в акциях протеста", - говорится в отчете.

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