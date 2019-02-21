Венесуэла: Мадуро приказал не выпускать корабли из морских портов

Военные Венесуэлы получили от правительства Николаса Мадуро приказ не выпускать любые корабли из морских портов страны.

Об этом говорится в распоряжении Мадуро от 20 февраля, текст которого есть у AFP, передает DW.

Отмечается, что запрет на выход из портов продлится до 24 февраля.

Причиной такого шага называют соображения безопасности.

"Очевидно, социалистическое правительство главы Венесуэлы пытается предотвратить то, чтобы в страну прибыла гуманитарная помощь из США", - подчеркивает AFP.

Ранее министр оборони Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что армия страны приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США.

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