Венесуэла: Мадуро приказал не выпускать корабли из морских портов
Четверг, 21 февраля 2019, 05:47
Военные Венесуэлы получили от правительства Николаса Мадуро приказ не выпускать любые корабли из морских портов страны.
Об этом говорится в распоряжении Мадуро от 20 февраля, текст которого есть у AFP, передает DW.
Отмечается, что запрет на выход из портов продлится до 24 февраля.
Причиной такого шага называют соображения безопасности.
"Очевидно, социалистическое правительство главы Венесуэлы пытается предотвратить то, чтобы в страну прибыла гуманитарная помощь из США", - подчеркивает AFP.
Ранее министр оборони Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что армия страны приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США.
Напоминаем:
- Европейский парламент призналХуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
- ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборыв Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
- Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
- Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.