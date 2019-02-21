Венесуэла: Мадуро приказал не выпускать корабли из морских портов

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Четверг, 21 февраля 2019, 06:47

Военные Венесуэлы получили от правительства Николаса Мадуро приказ не выпускать любые корабли из морских портов страны.

Об этом говорится в распоряжении Мадуро от 20 февраля, текст которого есть у AFP, передает DW.

Отмечается, что запрет на выход из портов продлится до 24 февраля.

Причиной такого шага называют соображения безопасности.

"Очевидно, социалистическое правительство главы Венесуэлы пытается предотвратить то, чтобы в страну прибыла гуманитарная помощь из США", - подчеркивает AFP.

Ранее министр оборони Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что армия страны приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США.

Напоминаем:

  • Европейский парламент призналХуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборыв Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

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Темы: Венесуэла


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