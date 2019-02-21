Порошенко похвастался наградой, полученной в США

4455 просмотров
Четверг, 21 февраля 2019, 09:19

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду "Международный государственный деятель" Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.

Как сообщает пресс-служба президента, перед тем он посетил панихиду по Героями Небесной Сотни в Украинской православной церкви святого Андрея в Нью-Джерси.

"Я считаю это признанием наших совместных усилий. Я считаю это признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация. Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации", – сказал Порошенко о награде.

 

"Мы никогда не упустим шанс сделать значительное позитивное влияние на мировые дела и обеспечить лучшее будущее для будущих поколений. Наша благородная миссия – достичь устойчивого мира через поддержку свободы и демократии. Так как вы делаете в Соединенных Штатах, как мы делаем в Украине и как мы вместе делаем в мире", – заявил он.

Порошенко отметил, что Кремль пытается восстановить Советский Союз коммунистическими методами – как при Голодоморе, красном терроре и других проявлениях пренебрежения к человеческой жизни, гражданским правам и свободам.

По словам президента Украины, из-за РФ за последние 5 лет погибло 13 тысяч украинцев, систематически нарушаются права крымских татар и других украинских патриотов на оккупированных территориях, Крым милитаризуют, а украинцев берут в плен.

Напомним, действующий президент Порошенко сейчас является кандидатом в президенты на второй срок. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Читайте также Что нужно знать избирателю о Петре Порошенко

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко США


powered by lun.ua
По теме
Новости дня: Зеленский впереди, Тимошенко судится с Порошенко 20 февраля 2019, 21:28
Порошенко рассказал в ООН, какая мощная армия РФ вторглась в Украину 20 февраля 2019, 18:09
Миротворцы для Донбасса: Порошенко просит генсека ООН об оценочной миссии 20 февраля 2019, 18:06
Все новости
Главные новости
Украинские коррупционеры оставили свой след в 65 странах мира – НАБУ
ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, есть погибший
Вступили в силу изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО
Активисты назвали имя еще одного причастного к убийству Гандзюк
Все новости

Огонь Майдана. Финал

память

Символы Майдана

Фото

Как мужчины разрушают традиционные представления о мужественности

здоровье

От чего может спасти одно яйцо в день?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів