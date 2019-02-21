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Порошенко похвастался наградой, полученной в США

Четверг, 21 февраля 2019, 08:19

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду "Международный государственный деятель" Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.

Как сообщает пресс-служба президента, перед тем он посетил панихиду по Героями Небесной Сотни в Украинской православной церкви святого Андрея в Нью-Джерси.

"Я считаю это признанием наших совместных усилий. Я считаю это признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация. Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации", – сказал Порошенко о награде.

 

"Мы никогда не упустим шанс сделать значительное позитивное влияние на мировые дела и обеспечить лучшее будущее для будущих поколений. Наша благородная миссия – достичь устойчивого мира через поддержку свободы и демократии. Так как вы делаете в Соединенных Штатах, как мы делаем в Украине и как мы вместе делаем в мире", – заявил он.

Порошенко отметил, что Кремль пытается восстановить Советский Союз коммунистическими методами – как при Голодоморе, красном терроре и других проявлениях пренебрежения к человеческой жизни, гражданским правам и свободам.

По словам президента Украины, из-за РФ за последние 5 лет погибло 13 тысяч украинцев, систематически нарушаются права крымских татар и других украинских патриотов на оккупированных территориях, Крым милитаризуют, а украинцев берут в плен.

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Напомним:

  • Действующий президент Порошенко сейчас является кандидатом в президенты на второй срок. 
  • Другой кандидат Юлия Тимошенко обратилась в суд по поводу использования Порошенко при финансировании предвыборной агитации не только денег из своего избирательного фонда, но других средств.
  • Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоСША
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