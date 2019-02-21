У Порошенко ответили на призыв Пушилина к переговорам
Первый вице-спикер Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко заявила, что никакого прямого диалога власти с представителями оккупантов ОРДЛО не будет.
Об этом она пишет в Facebook.
"Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля - не будет", - отмечает Геращенко.
Она напомнила, что переговоры идут только в минском формате, участниками которого являются Украина, Россия и ОБСЕ.
"РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение минских соглашений, экономического, гуманитарного блоков и блока безопасности. Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ. В минских соглашениях нет ни слова об "ЛНР-ДНР" и этих ничтожных аббревиатурах", - говорит политик.
По ее словам, "там есть еще две карляки граждан захарченко и плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин".
"Но кто это? И где они? Одно упало, второе пропало (плохо, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля, и мы бы хотели видеть их в суде)", - отмечает представитель партии президента.
Она подчеркнула, что все так называемые "органы власти республик" - нелегитимны и не признаны даже в РФ, поэтому и их заявления - это лишь "бред Кремля".
"С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, будем говорить об освобождении Донбасса", - резюмировала Геращенко.
Напомним:
- Ранее главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин призвал руководство Украины к прямым переговорам по конфликту в Донбассе.
- В мае 2014 года, когда на востоке Украины разворачивались боевые действия и сепаратизм, спровоцированные Россией, Денис Пушилин заявлял об отсутствии шансов на прямой диалог с Киевом.
- В Минске работает трехсторонняя контактная группа при участии представителей Украины, России и ОБСЕ – лидеры боевиков не являются участниками переговоров, но их приглашают на отдельные встречи относительно обмена пленными.
- Киев не идет на прямой контакт с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР", считая их марионетками Москвы, подконтрольными Владимиру Путину.