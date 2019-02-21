У Порошенко ответили на призыв Пушилина к переговорам

Первый вице-спикер Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко заявила, что никакого прямого диалога власти с представителями оккупантов ОРДЛО не будет.

Об этом она пишет в Facebook.

"Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля - не будет", - отмечает Геращенко.

Она напомнила, что переговоры идут только в минском формате, участниками которого являются Украина, Россия и ОБСЕ.

"РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение минских соглашений, экономического, гуманитарного блоков и блока безопасности. Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ. В минских соглашениях нет ни слова об "ЛНР-ДНР" и этих ничтожных аббревиатурах", - говорит политик.

По ее словам, "там есть еще две карляки граждан захарченко и плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин".

"Но кто это? И где они? Одно упало, второе пропало (плохо, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля, и мы бы хотели видеть их в суде)", - отмечает представитель партии президента.

Она подчеркнула, что все так называемые "органы власти республик" - нелегитимны и не признаны даже в РФ, поэтому и их заявления - это лишь "бред Кремля".

"С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, будем говорить об освобождении Донбасса", - резюмировала Геращенко.

Напомним: