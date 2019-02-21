В СБУ рассказали о результатах обысков у членов "избирательной пирамиды"

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что в результате более 30 обысков, проводимых у членов группировки, целью которой было масштабный подкуп избирателей, изъяли десятки тысяч долларов, расписки о выплате средств и другие документы.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг.

"Нами совместно с прокуратурой и ГБР проводится более 30 обысков в указанных членов группировки. Во время их проведения уже изъято десятки тысяч долларов США, отчетную документацию, расписки о вручении и получении средств и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность", - сказал представитель СБУ.

Он отметил, что процессуальные действия и следствие еще продолжаются, а также продемонстрировал видео, где отдельные члены "избирательной пирамиды" обсуждают суммы выплат, схему работы, меры безопасности и прочее.

В частности, по словам Кононенко, на подкуп избирателей только в Хмельницкой области планировалось потратить три миллиона гривен.

На видео, которое было представлено СБУ, переговоры вели В. Ковалевский, С. Билошицкий, В. Ходулин и неизвестные лица.

Во время переговоров они обсуждали, когда и как должны проводиться агитационные волны, сколько средств выплачивать агитаторам, в частности отмечалось, что обещали платить по 500-700 гривен, а на деле заплатили по 300.

Также Ковалевский инструктировал как следует вести себя, если вдруг будет допрос, советовал изучить определенные статьи Конституции, которые позволяют не свидетельствовать против родственников и настойчиво просил уничтожить, закопать в лесу всю документацию, которая может подтвердить противоправную деятельность, в том числе и на флешках.

По данным СБУ, в общем сеть планировала привлечь к своей деятельности более 600 тысяч человек.

В спецслужбе призвали украинцев не поддаваться на провокации и не продавать свои голоса и не подталкивать к этому других.

Напомним: