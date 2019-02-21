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В СБУ рассказали о результатах обысков у членов "избирательной пирамиды"

Четверг, 21 февраля 2019, 12:30

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что в результате более 30 обысков, проводимых у членов группировки, целью которой было масштабный подкуп избирателей, изъяли десятки тысяч долларов, расписки о выплате средств и другие документы.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг.

"Нами совместно с прокуратурой и ГБР проводится более 30 обысков в указанных членов группировки. Во время их проведения уже изъято десятки тысяч долларов США, отчетную документацию, расписки о вручении и получении средств и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность", - сказал представитель СБУ.

Он отметил, что процессуальные действия и следствие еще продолжаются, а также продемонстрировал видео, где отдельные члены "избирательной пирамиды" обсуждают суммы выплат, схему работы, меры безопасности и прочее.

В частности, по словам Кононенко, на подкуп избирателей только в Хмельницкой области планировалось потратить три миллиона гривен.

На видео, которое было представлено СБУ, переговоры вели В. Ковалевский, С. Билошицкий, В. Ходулин и неизвестные лица.

Во время переговоров они обсуждали, когда и как должны проводиться агитационные волны, сколько средств выплачивать агитаторам, в частности отмечалось, что обещали платить по 500-700 гривен, а на деле заплатили по 300.

Также Ковалевский инструктировал как следует вести себя, если вдруг будет допрос, советовал изучить определенные статьи Конституции, которые позволяют не свидетельствовать против родственников и настойчиво просил уничтожить, закопать в лесу всю документацию, которая может подтвердить противоправную деятельность, в том числе и на флешках.

По данным СБУ, в общем сеть планировала привлечь к своей деятельности более 600 тысяч человек.

В спецслужбе призвали украинцев не поддаваться на провокации и не продавать свои голоса и не подталкивать к этому других.

Напомним:

  • 21 февраля Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду", которая работала в ряде регионов Украины, руководствовалась народным депутатом и имела целью обеспечить конкретном кандидату победу на выборах.
  • Ранее 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко.
  • В Госбюро расследований "Украинской правде" подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области, но категорически отказались комментировать, связаны ли они как-то с "Батькивщиной" или Тимошенко.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУвыборы президента 2019
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