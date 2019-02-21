В Европе нет ни одного лидера, который бы сказал, что берет Украины в НАТО – Кучма

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Четверг, 21 февраля 2019, 14:30

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что в Европе нет ни одного лидера, который бы открыто заявил, что готов взять Украину в НАТО, зато все ориентируются на реакцию России.

Об этом он сказал на совместном брифинге с экс-президентами Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко.

"Назовите, пожалуйста, в Европе лидера, хоть одного, который бы сказал, что да, мы примем Украину в НАТО", - сказал Кучма и отметил, что таких нет.

"Я в этом практически уверен, что при принятии таких кардинальных решений, всегда Европейский союз будет смотреть на большого соседа Россию", - заявил экс-президент.

По его мнению, ЕС охотно сотрудничает с РФ из-за ее "геологической карты", потому что РФ обеспечена полезными ископаемыми.

Он заявил, что США и ЕС заключают газовые контракты с РФ и только Украина покупает европейский газ. Кучма считает, что Украина перекупает в Европе российский газ по завышенной цене.

По мнению Ющенко, закрепление курса Украины в НАТО и ЕС - это хорошо, ведь это точный ориентир страны на ближайшие десятки лет, а уже накануне самого вступления Украины в Альянс в стране точно проведут соответствующий референдум.

По его словам, внеблоковый статус Украины не принес ей ничего хорошего и призвал украинцев "держать хвост пистолетом".

В то же время первый президент Украины Кравчук заявил, что сейчас "нужно анализировать реальные вещи, а не фантазировать".

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Напомним:

  • 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский Союз и НАТО. За принятие законопроекта №9037в целом проголосовали 334 депутата.
  • Президент Петр Порошенко в разговоре с немецкими СМИ заявил, что Украина уже в ближайшее время вступит в НАТО и Евросоюз.
  • ЕС и НАТО решение Украины приветствовали, но ничего конкретного не обещали.
  • Вступление Украины в ЕС также является одним из предвыборных обещаний Порошенко на выборах 2019 года.
  • 21 февраля закон об изменениях в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом ЕС и НАТО, вступил в силу.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Украина НАТО Кучма ЕС


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