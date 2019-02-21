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В Минске отреагировали на заявление экс-генсека НАТО о планах РФ захватить Беларусь

Четверг, 21 февраля 2019, 14:36

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал бредом заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о желании РФ присоединить Беларусь.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Минске, передает белорусский "Интерфакс".

"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью", - сказал Макей.

Напомним:

  • Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
  • 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
  • После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
  • Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
  • На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.

Темы: БеларусьРосcияНАТО
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