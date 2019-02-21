В Минске отреагировали на заявление экс-генсека НАТО о планах РФ захватить Беларусь

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал бредом заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о желании РФ присоединить Беларусь.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Минске, передает белорусский "Интерфакс".

"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью", - сказал Макей.

Напомним: