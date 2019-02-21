В Минске отреагировали на заявление экс-генсека НАТО о планах РФ захватить Беларусь
Четверг, 21 февраля 2019, 14:36
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал бредом заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о желании РФ присоединить Беларусь.
Об этом он сказал журналистам в четверг в Минске, передает белорусский "Интерфакс".
"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью", - сказал Макей.
Напомним:
- Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
- 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
- После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
- Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
- На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.