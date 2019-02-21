Один из военных арсеналов ВСУ пытались поджечь
Четверг, 21 февраля 2019, 15:32
В четверг военнослужащие Вооруженных сил Украины пресекли попытку поджога одного из военных арсеналов ВСУ.
Об этом 21 февраля сообщает пресс-центр Министерства обороны.
Отмечается, что угрозу оперативно и без последствий ликвидировали.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.
В то же время в ведомстве не сообщили, в какой области и на каком арсенале произошло событие.
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Напомним:
- С 2015 по 2018 год в Украине произошел ряд взрывов на военных складах с боеприпасами и техникой.
- В частности, в октябре 2018 года загорелась территория 6 арсенала Минобороны возле города Ичня Черниговской области.
- В 2017 году произошел пожар на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея.
- В 2018 году у хранилища боеприпасов вблизи Балаклеи снова произошел пожар.
- 22 сентября 2017 года произошел пожар на складе военной техники вблизи Новоянисоль Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.
- 26 сентября 2017 года произошел пожар на складах боеприпасов в районе города Калиновка Винницкой области.
- 29 октября 2015 года взорвались склады в городе Сватово Луганской области. Тогда погибли 4 военных и 1 гражданский. Главной версией сразу назвали "теракт". Однако в приговоре суда упоминания о теракте не было.
Украинская правда