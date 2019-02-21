Один из военных арсеналов ВСУ пытались поджечь

В четверг военнослужащие Вооруженных сил Украины пресекли попытку поджога одного из военных арсеналов ВСУ.

Об этом 21 февраля сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Отмечается, что угрозу оперативно и без последствий ликвидировали.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.

В то же время в ведомстве не сообщили, в какой области и на каком арсенале произошло событие.

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Напомним: