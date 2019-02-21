У Порошенко обещают предупреждать, когда он кандидат, а когда президент

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко обещают уточнять для средств массовой информации, когда его поездка является рабочей, а какая предвыборная.

Об этом сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда будут проходить его поездки, мы будем сообщать средствам массовой информации, в каких случаях и какие мероприятия являются его рабочей поездкой в ​​качестве президента Украины, а какие мероприятия будут носить предвыборный характер", - сказал он.

По его словам, президент Украины не имеет права на время избирательной кампании уходить в отпуск и должен выполнять свои обязанности.

"Конституция Украины предусматривает непрерывность выполнения президентом своих обязанностей и запрещает ему кому-то передавать исполнение своих обязанностей", - отметил спикер.

"Те мероприятия, в которых Порошенко во время поездки в регионы будет участвовать в качестве кандидата в президенты, и связанные с ними расходы будут фиксироваться отдельно и проплачиваться из избирательного фонда кандидата в президенты", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что речь идет о транспортных расходах, аренде зала, плате за использование техники, электричество и прочее.

Напомним: