У Порошенко обещают предупреждать, когда он кандидат, а когда президент
В избирательном штабе кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко обещают уточнять для средств массовой информации, когда его поездка является рабочей, а какая предвыборная.
Об этом сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Когда будут проходить его поездки, мы будем сообщать средствам массовой информации, в каких случаях и какие мероприятия являются его рабочей поездкой в качестве президента Украины, а какие мероприятия будут носить предвыборный характер", - сказал он.
По его словам, президент Украины не имеет права на время избирательной кампании уходить в отпуск и должен выполнять свои обязанности.
"Конституция Украины предусматривает непрерывность выполнения президентом своих обязанностей и запрещает ему кому-то передавать исполнение своих обязанностей", - отметил спикер.
"Те мероприятия, в которых Порошенко во время поездки в регионы будет участвовать в качестве кандидата в президенты, и связанные с ними расходы будут фиксироваться отдельно и проплачиваться из избирательного фонда кандидата в президенты", - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что речь идет о транспортных расходах, аренде зала, плате за использование техники, электричество и прочее.
Напомним:
- 19 февраля Шестой апелляционный суд Киева открыл производство по иску кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к кандидату в президенты и действующему главе государства Петру Порошенко относительно незаконной агитации.
- Тимошенко обвиняла Порошенко в том, что во время якобы рабочей поездки в Харьковскую область он осуществлял агитацию и его речь бесплатно транслировалась в ряде СМИ.
- 20 февраля коллегия судей 6 ААС полностью отказала в удовлетворении административного иска кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко к другому кандидату и действующего президента Петра Порошенко относительно его предвыборной агитации.
- Как пояснил в суде представитель Порошенко, его поездка в Харьковскую область была спланирована заранее и во время речи он выступал именно как президент, а не кандидат на эту должность.