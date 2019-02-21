У Порошенко обещают предупреждать, когда он кандидат, а когда президент

1242 просмотра
Четверг, 21 февраля 2019, 16:48

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко обещают уточнять для средств массовой информации, когда его поездка является рабочей, а какая предвыборная.

Об этом сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда будут проходить его поездки, мы будем сообщать средствам массовой информации, в каких случаях и какие мероприятия являются его рабочей поездкой в ​​качестве президента Украины, а какие мероприятия будут носить предвыборный характер", - сказал он.

По его словам, президент Украины не имеет права на время избирательной кампании уходить в отпуск и должен выполнять свои обязанности.

"Конституция Украины предусматривает непрерывность выполнения президентом своих обязанностей и запрещает ему кому-то передавать исполнение своих обязанностей", - отметил спикер.

"Те мероприятия, в которых Порошенко во время поездки в регионы будет участвовать в качестве кандидата в президенты, и связанные с ними расходы будут фиксироваться отдельно и проплачиваться из избирательного фонда кандидата в президенты", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что речь идет о транспортных расходах, аренде зала, плате за использование техники, электричество и прочее.

Напомним:

  • 19 февраля Шестой апелляционный суд Киева открыл производство по иску кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к кандидату в президенты и действующему главе государства Петру Порошенко относительно незаконной агитации.
  • Тимошенко обвиняла Порошенко в том, что во время якобы рабочей поездки в Харьковскую область он осуществлял агитацию и его речь бесплатно транслировалась в ряде СМИ.
  • 20 февраля коллегия судей 6 ААС полностью отказала в удовлетворении административного иска кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко к другому кандидату и действующего президента Петра Порошенко относительно его предвыборной агитации.
  • Как пояснил в суде представитель Порошенко, его поездка в Харьковскую область была спланирована заранее и во время речи он выступал именно как президент, а не кандидат на эту должность.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко выборы президента 2019 агитация


powered by lun.ua
По теме
У Порошенко ответили на призыв Пушилина к переговорам 21 февраля 2019, 12:41
Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко 21 февраля 2019, 12:25
Пушилин снова добивается "прямого диалога" с Порошенко 21 февраля 2019, 11:17
Все новости
Главные новости
Двое военных подорвались на полигоне
Один из военных арсеналов ВСУ пытались поджечь
ОПЗ могут передать "Нафтогазу" или Аграрному фонду
Помощника нардепа задержали за хищение на "Укрзализныце"
Все новости
опрос

Кто переживает, почему и сколько

Опыт

Как 3-летний Женя снова учится быть ребенком

мнение

Насколько безопасны сушилки для рук и как сушить руки после туалета?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів