Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко обещают предупреждать, когда он кандидат, а когда президент

Четверг, 21 февраля 2019, 15:48

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко обещают уточнять для средств массовой информации, когда его поездка является рабочей, а какая предвыборная.

Об этом сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда будут проходить его поездки, мы будем сообщать средствам массовой информации, в каких случаях и какие мероприятия являются его рабочей поездкой в ​​качестве президента Украины, а какие мероприятия будут носить предвыборный характер", - сказал он.

По его словам, президент Украины не имеет права на время избирательной кампании уходить в отпуск и должен выполнять свои обязанности.

"Конституция Украины предусматривает непрерывность выполнения президентом своих обязанностей и запрещает ему кому-то передавать исполнение своих обязанностей", - отметил спикер.

"Те мероприятия, в которых Порошенко во время поездки в регионы будет участвовать в качестве кандидата в президенты, и связанные с ними расходы будут фиксироваться отдельно и проплачиваться из избирательного фонда кандидата в президенты", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что речь идет о транспортных расходах, аренде зала, плате за использование техники, электричество и прочее.

Напомним:

  • 19 февраля Шестой апелляционный суд Киева открыл производство по иску кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к кандидату в президенты и действующему главе государства Петру Порошенко относительно незаконной агитации.
  • Тимошенко обвиняла Порошенко в том, что во время якобы рабочей поездки в Харьковскую область он осуществлял агитацию и его речь бесплатно транслировалась в ряде СМИ.
  • 20 февраля коллегия судей 6 ААС полностью отказала в удовлетворении административного иска кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко к другому кандидату и действующего президента Петра Порошенко относительно его предвыборной агитации.
  • Как пояснил в суде представитель Порошенко, его поездка в Харьковскую область была спланирована заранее и во время речи он выступал именно как президент, а не кандидат на эту должность.

Темы: Порошенковыборы президента 2019агитация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
Все новости...
Реклама: