Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Тимошенко отреагировали на дело СБУ об "агитационной пирамиде"

Пятница, 22 февраля 2019, 11:41
У Тимошенко отреагировали на дело СБУ об агитационной пирамиде

Нардеп от "Батькивщины" Руслан Богдан отвергает обвинения СБУ в том, что он якобы причастен к организации "агитационной пирамиды" для фальсификации результатов выборов.

Об этом депутат заявил в эфире одного из региональных телеканалов, передает пресс-служба партии "Батькивщина".

В партии считают, что такие обвинения являются "признаком агонии действующей власти, которая нелепыми и грубыми методами пытается дискредитировать политсилу и лидера электоральных симпатий Юлию Тимошенко".

Со своей стороны Богдан назвал методы, которыми действует нынешняя власть, "точно такими же, как у Януковича".

"Раньше я уже переживал обвинения в таких вещах, которые даже трудно представить, но со временем все это было признано безосновательным. Теперь такая же ситуация", - заявил он.

По словам нардепа, власть обнародует нелепые обвинения, придуманные на скорую руку, через своих карманных депутатов, а это свидетельствует о явной позиции аутсайдера.

"У Порошенко, очевидно, кипят мозги из-за низких рейтингов, но это закономерно: надо было гривню укреплять, войну заканчивать, как обещал, но не выполнил обещания. Объясни это людям и сложи с себя президентские полномочия, а не ищи причины во внешних факторах", - резюмировал Богдан.

Напомним:

  • 21 февраля Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и преследовала цель обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
  • Затем в СБУ добавили, что подозревают в причастности к организации этой схемы народного депутата "Батькивщины" Руслана Богдана.

Украинская правда
Темы: БатькивщинаТимошенкоСБУвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
Батькивщина
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
ВАКС закрыл дело против нардепа от "Батькивщины", потому что долго "лечился"
Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
Последние новости
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
Все новости...
Реклама: