У Тимошенко отреагировали на дело СБУ об "агитационной пирамиде"

Нардеп от "Батькивщины" Руслан Богдан отвергает обвинения СБУ в том, что он якобы причастен к организации "агитационной пирамиды" для фальсификации результатов выборов.

Об этом депутат заявил в эфире одного из региональных телеканалов, передает пресс-служба партии "Батькивщина".

В партии считают, что такие обвинения являются "признаком агонии действующей власти, которая нелепыми и грубыми методами пытается дискредитировать политсилу и лидера электоральных симпатий Юлию Тимошенко".

Со своей стороны Богдан назвал методы, которыми действует нынешняя власть, "точно такими же, как у Януковича".

"Раньше я уже переживал обвинения в таких вещах, которые даже трудно представить, но со временем все это было признано безосновательным. Теперь такая же ситуация", - заявил он.

По словам нардепа, власть обнародует нелепые обвинения, придуманные на скорую руку, через своих карманных депутатов, а это свидетельствует о явной позиции аутсайдера.

"У Порошенко, очевидно, кипят мозги из-за низких рейтингов, но это закономерно: надо было гривню укреплять, войну заканчивать, как обещал, но не выполнил обещания. Объясни это людям и сложи с себя президентские полномочия, а не ищи причины во внешних факторах", - резюмировал Богдан.

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