Тимошенко: 44 кандидата в бюллетене - попытка Порошенко сфальсифицировать выборы

Кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что один из методов сфальсифицировать результаты выборов со стороны действующего президента Петра Порошенко - это регистрация большого количества кандидатов на пост президента.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в пятницу.

"Еще один метод. Регистрация 44 кандидатов. Я не первый день в политике, но таких имен никогда не слышала. Это очередная фальсификация президента", - заявила Тимошенко.

По ее словам, поскольку закон позволяет каждому кандидату иметь своих представителей в окружных и участковых комиссиях, то команда Порошенко решила зарегистрировать фальшивых кандидатов, чтобы создать президентское большинство в участковых и окружных комиссиях.

"Это значит, что они поставили на фальсификацию результатов", - добавила она.

Также политик отметила, что существует 5 схем подкупа избирателей штабом Порошенко, в частности посредством монетизации субсидий, созданием фондов президента и его жены, раздача "позорной и грязной Петровой тысячи" и купленные социологические данные.

Так, она объяснила, что первая схема - это прямой подкуп избирателей, когда специальные люди приходят в дома пенсионеров, собирают данные, предлагают им по 500 гривен.

Вторая схема - использование бюджетных средств, когда в местные бюджеты направляют средства из государственной субвенции для выплаты людям по 1000 гривен якобы материальной помощи.

К третьему варианту, по ее словам, относится прямой подкуп через госпрограммы. В частности, монетизация субсидий, выплату которых специально задержали, чтобы перед выборами выплатить двойную сумму и таким образом заставить людей голосовать за действующую власть.

Также она добавила, что к этой схеме относится и создание спецфондов президента и членов его семьи на 2 миллиарда гривен, средства которых идут не на закупку медикаментов для онкобольных или иные потребности, а на подкуп избирателей.

Соответственно четвертая и пятая схемы - это фальсификация протоколов с помощью регистрации большого количества кандидатов в президенты и проплаченные социологические опросы.

"Но это ему не поможет. Порошенко и близко не попадает во второй тур и не попадет", - уверена Тимошенко.

Напомним: