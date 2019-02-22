Дело против одесского "автомайдановца" Устименко закрыли

Дело против активиста одесского "Автомайдана" Виталия Устименко о неповиновении правоохранителям закрыли.

Об этом сам Устименко сообщил в Facebook.

"Самая быстрая победа всех времен. Дело моего "злостного неповиновения" рассмотрено за 15 минут и закрыто. Спасибо всем, кто пришел поддержать", – заявил он.

По данным "Автомайдана", о задержании Устименко в декабре "даже не составили протокол".

"Теперь будем писать заявление о незаконном аресте", – заявила организация в Twitter.

Напомним: