Дело против одесского "автомайдановца" Устименко закрыли
Пятница, 22 февраля 2019, 13:50
Дело против активиста одесского "Автомайдана" Виталия Устименко о неповиновении правоохранителям закрыли.
Об этом сам Устименко сообщил в Facebook.
"Самая быстрая победа всех времен. Дело моего "злостного неповиновения" рассмотрено за 15 минут и закрыто. Спасибо всем, кто пришел поддержать", – заявил он.
По данным "Автомайдана", о задержании Устименко в декабре "даже не составили протокол".
"Теперь будем писать заявление о незаконном аресте", – заявила организация в Twitter.
Напомним:
- В июне 2018 года на Устименко напали с ножом. Были задержаны не менее двух подозреваемых в нападении. Активисту предоставили охрану.
- А 25 декабря Устименко задержали во время акции против застройки зеленой зоны за препятствование полиции.