Дело против одесского "автомайдановца" Устименко закрыли

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Пятница, 22 февраля 2019, 14:50

Дело против активиста одесского "Автомайдана" Виталия Устименко о неповиновении правоохранителям закрыли.

Об этом сам Устименко сообщил в Facebook.

"Самая быстрая победа всех времен. Дело моего "злостного неповиновения" рассмотрено за 15 минут и закрыто. Спасибо всем, кто пришел поддержать", – заявил он.

По данным "Автомайдана", о задержании Устименко в декабре "даже не составили протокол".

"Теперь будем писать заявление о незаконном аресте", – заявила организация в Twitter.

Напомним:

  • В июне 2018 года на Устименко напали с ножом. Были задержаны не менее двух подозреваемых в нападении. Активисту предоставили охрану.
  • А 25 декабря Устименко задержали во время акции против застройки зеленой зоны за препятствование полиции.

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Темы: Одесса активисты Автомайдан


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