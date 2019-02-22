Дело Омеляна передали в суд

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Пятница, 22 февраля 2019, 16:32

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Соломенский районный суд Киева.

Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба НАБУ, не называя имени министра, но указывая должность.

"Обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации (ч.3 ст.368-2 и ст.366-1ККУ), направлено в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

 
НАБУ

В САП сообщают, что "работая исключительно на госслужбе, обвиняемый не мог сэкономить достаточно средств, чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса за более чем 1,4 млн гривен и хранить наличными 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро".

Детективы НАБУ утверждают, что сведения в декларациях министра отличаются от достоверных более чем 8 млн гривен.

Напомним:

  • 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
  • Омелян заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Он сообщил, что на него было оказано давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.
  • В ноябре НАБУ и САП завершили расследование уголовного производства в отношении Омеляна.

Украинская правда

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Темы: Омелян Антикоррупционная прокуратура НАБУ суд


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