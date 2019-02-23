На Волыни священник УПЦ МП стрелял из-за перехода общины в ПЦУ - свидетель

В селе Жидичин Киверцовского района на Волыни произошел конфликт со стрельбой вокруг Свято-Николаевского храма, община которого на днях перешла к Православной церкви Украины.

О подробностях инцидента в Facebook сообщил его свидетель Тарас Высоцкий, пишет "Укринформ".

"В 03.30 ч. настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, выкрикивая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать". Было сделано 4 выстрела", - утверждает Высоцкий.

Также он информирует, что в пятницу около 23:00 зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии. Пожар удалось потушить собственными силами, а представители ГСЧС составили соответствующий акт.

Ранее Высоцкий сообщал в Facebook, что за переход к единой поместной церкви проголосовали 390 членов жидичевской религиозной общины.

Отдел коммуникации полиции Волынской области сообщает о стрельбе в селе без подробностей.

"Сегодня около четырех часов утра на линию службы "102" полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцовского района один из местных житель совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан", - говорится в сообщении.

Полиция зарегистрировала сообщение и проводит его проверку. На месте происшествия работают руководство ГУНП в области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

В Волынской епархии УПЦ МП заявили, что 22 февраля "в присутствии представителей Киевского патриархата группа рейдеров срезала болгаркой замки с дверей Свято-Николаевского храма и захватила его".

Клирик храма иерей Роман Гелета утверждает, что при стычках возле у храма пострадали его жена и мать, жена настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.

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