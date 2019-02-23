Кириленко: Артисты, гастролировавшие в РФ, не могут участвовать в финале Нацотбора
Вице-премьер, министр культуры Вячеслав Кириленко считает, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".
Об этом он написал в субботу в Twitter.
Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, УЖЕ став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України 1/2— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 лютого 2019 р.
"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - заявил министр.
Тому, аби ситуація не зайшла у глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний СУСПІЛЬНИЙ резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на «Євробачення-2019» 2/2— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 лютого 2019 р.
"Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на "Евровидение-2019"", - написал он.
Кириленко также назвал "мощной и обоснованной позицией" обнародованное общественным движением "Відсіч" заявление, в котором утверждается, что трое из шести финалистов нацотбора на "Евровидение" (MARUV, YUKO, ANNA MARIA) являются "откровенными коллаборационистами".
Напомним:
- Финал национального отбора на "Евровидение-2019" состоится уже в субботу, 23 февраля.
- В финал вышли участники: MARUV, YUKO, Brunettes shoot Blondes, KAZKA, ANNA MARIA и Freedom Jazz
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