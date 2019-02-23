Кириленко: Артисты, гастролировавшие в РФ, не могут участвовать в финале Нацотбора

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".

Об этом он написал в субботу в Twitter.

Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, УЖЕ став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України 1/2 — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 лютого 2019 р.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - заявил Кириленко.

Тому, аби ситуація не зайшла у глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний СУСПІЛЬНИЙ резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на «Євробачення-2019» 2/2 — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 лютого 2019 р.

"Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на "Евровидение-2019", - написал он.

Кириленко также назвал "мощной и обоснованной позицией" обнародованное общественным движением "Відсіч" заявление, в котором утверждается, что трое из шести финалистов нацотбора на "Евровидение" (MARUV, YUKO, ANNA MARIA) являются "откровенными коллаборационистами".

Глава "Общественного телевидения" Зураб Аласания в свою очередь заявил, что вещатель "является тем, кто будет принимать окончательное решение по представлению Украины на международном конкурсе Евровидение - в отличие от текущих решений, которые в процессе Нацотбора принимают партнеры из СТБ и жюри".

По его словам, "почти все участники, прошедшие круги отбора и добравшиеся до финала, в своей жизненной или карьерной деятельности так или иначе связаны с РФ - гастролями, паспортами или родственниками; культурными или творческими связями".

"В то время, когда украинское общество ищет и производит новые правила безопасности в состоянии войны, которую РФ ведет с Украиной - украинская сфера культуры в целом и музыки в частности (особенно - шоу-бизнес) - все еще интегрирована в российщиной больше, чем мы представляем. ... Общественное вещание создано именно для того, чтобы отражать существующую действительность, поднимать вопросы, которые не хочется слышать, и указывать на проблемы, которые не хочется видеть, но которые точно придется решать. Одной из таких проблем является тесная связь деятелей украинской индустрии развлечений - с русским рынком и российскими капиталами", - отметил Аласания.

По его словам, проблема "не решится простым путем закрытия или отмены Нацотбора на "Евровидение": "Поиск решения этой огромной проблемы лежит за пределами и компетенциями конкурса как такового".

"Если "Общественное" примет окончательное решение о назначении, а не о конкурсном отборе исполнителя (на что формально имеет право) - это будет разрушением хрупкого доверия, едва возникающего на украинском медийном рынке, и не только с группой StarLight Media (СТБ), но и с другими потенциальными партнерами Общественного. Не говоря уже об отношениях с Европейской Союзом вещателей, которому принадлежат все права на Евровидение и массу других крупных международных спортивных событий, и который настойчиво декларирует деполитизированность этого конкурса", - заявил Аласания.

Напомним: