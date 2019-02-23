Кириленко: Артисты, гастролировавшие в РФ, не могут участвовать в финале Нацотбора

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Суббота, 23 февраля 2019, 14:31

Вице-премьер, министр культуры Вячеслав Кириленко считает, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".

Об этом он написал в субботу в Twitter.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - заявил министр.

"Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на "Евровидение-2019"", - написал он.

Кириленко также назвал "мощной и обоснованной позицией" обнародованное общественным движением "Відсіч" заявление, в котором утверждается, что трое из шести финалистов нацотбора на "Евровидение" (MARUV, YUKO, ANNA MARIA) являются "откровенными коллаборационистами".

Напомним:

  • Финал национального отбора на "Евровидение-2019" состоится уже в субботу, 23 февраля.
  • В финал вышли участники: MARUV, YUKO, Brunettes shoot Blondes, KAZKA, ANNA MARIA и Freedom Jazz

Украинская правда

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Темы: Евровидение Кириленко


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