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Кириленко: Артисты, гастролировавшие в РФ, не могут участвовать в финале Нацотбора

Суббота, 23 февраля 2019, 13:31
Кириленко: Артисты, гастролировавшие в РФ, не могут участвовать в финале Нацотбора

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".

Об этом он написал в субботу в Twitter.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - заявил Кириленко.

"Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на "Евровидение-2019", - написал он.

Кириленко также назвал "мощной и обоснованной позицией" обнародованное общественным движением "Відсіч" заявление, в котором утверждается, что трое из шести финалистов нацотбора на "Евровидение" (MARUV, YUKO, ANNA MARIA) являются "откровенными коллаборационистами".

Глава "Общественного телевидения" Зураб Аласания в свою очередь заявил, что вещатель "является тем, кто будет принимать окончательное решение по представлению Украины на международном конкурсе Евровидение - в отличие от текущих решений, которые в процессе Нацотбора принимают партнеры из СТБ и жюри".

По его словам, "почти все участники, прошедшие круги отбора и добравшиеся до финала, в своей жизненной или карьерной деятельности так или иначе связаны с РФ - гастролями, паспортами или родственниками; культурными или творческими связями".

"В то время, когда украинское общество ищет и производит новые правила безопасности в состоянии войны, которую РФ ведет с Украиной - украинская сфера культуры в целом и музыки в частности (особенно - шоу-бизнес) - все еще интегрирована в российщиной больше, чем мы представляем. ... Общественное вещание создано именно для того, чтобы отражать существующую действительность, поднимать вопросы, которые не хочется слышать, и указывать на проблемы, которые не хочется видеть, но которые точно придется решать. Одной из таких проблем является тесная связь деятелей украинской индустрии развлечений - с русским рынком и российскими капиталами", - отметил Аласания.

По его словам, проблема "не решится простым путем закрытия или отмены Нацотбора на "Евровидение": "Поиск решения этой огромной проблемы лежит за пределами и компетенциями конкурса как такового".

"Если "Общественное" примет окончательное решение о назначении, а не о конкурсном отборе исполнителя (на что формально имеет право) - это будет разрушением хрупкого доверия, едва возникающего на украинском медийном рынке, и не только с группой StarLight Media (СТБ), но и с другими потенциальными партнерами Общественного. Не говоря уже об отношениях с Европейской Союзом вещателей, которому принадлежат все права на Евровидение и массу других крупных международных спортивных событий, и который настойчиво декларирует деполитизированность этого конкурса", - заявил Аласания.

Напомним:

  • Финал национального отбора на "Евровидение-2019" состоится уже в субботу, 23 февраля.
  • В финал вышли участники: MARUV, YUKO, Brunettes shoot Blondes, KAZKA, ANNA MARIA и Freedom Jazz

Украинская правда

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Темы: ЕвровидениеКириленко
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