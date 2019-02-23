Березенко ответил на заявление Авакова о "нарушении избирательного законодательства"
Замглавы фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко заявил, что ждет извинений от главы МВД Арсена Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".
Об этом Березенко заявил 23 февраля на своей странице в Facebook в ответ на сообщение Авакова о фигурировании Березенко в уголовнх производствах о нарушениях избирательного законодательства.
"Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес ... рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - заявил он.
Березенко также заявил, что поводом для такого заявления Авакова является его "политическая ангажированность", поскольку руководитель МВД "стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одного из кандидатов на президентских выборах".
Также он добавил, что за обвинениями со стороны штаба лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в адрес кандидата в президенты Петра Порошенко стоит желание "подменить информацию о ее собственной разветвленной сети по подкупу избирателей и теневому финансированию избирательной кампании".
"Со стороны "Батькивщины" - только слова, а против Тимошенко - факты, платежные ведомости, расписки, финансовые разнарядки по регионам", - заявил Березенко.
Напомним,
- Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- По словам Авакова, "огромную пачку документов", где фигурирует Березенко, принесла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
- В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям - о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей. Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
- 21 февраля в СБУ заявили, что спецслужба разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
- Позже стало известно, что в причастности к организации схемы вмешательства в выборы президента подозревают нардепа от "Батькивщины" Руслана Богдана.