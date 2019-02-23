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К месту жительства Кернеса пришел "марш злых харьковчан"

Суббота, 23 февраля 2019, 16:53
К месту жительства Кернеса пришел марш злых харьковчан

В Харькове прошла акция "Марш злых харьковчан", участники которой требовали от городских властей выполнения судебного решения о приостановлении действия новых тарифов на проезд в электротранспорте. 

Как сообщает "МедиаПорт", акция началась под стенами горсовета, после чего ее участники прошли маршем через ул.Сумскую, площадь Свободы и проспект Науки к гостинице "Националь", где проживает мэр Харькова Геннадий Кернес.

Участники "Марша" держали в руках плакаты "Метро по 5", "Гена, ни играй в наперстки с общественностью", "Верните деньги от рекламы, а не лезьте к нам в кармане".

 
 
фото - IT Sector Харьков

По данным отдела коммуникации облуправления милиции, охрану порядка обеспечивают 120 правоохранителей.

К гостинице "Нацональ" колонна участников акции шла, скандируя "Кернес - враг Украины. Кернес - враг харьковчан" и "Закон - не политика. Закон - это обязанность!", сообщает IT Sector Харьков.

 

Возле "Националя" дежурит кордон правоохранителей. Участники акции скандировали "Закон один для всех", "Позор", "Выполняй решения суда", "Банду геть".

Также  к отелю, где проживает мэр Харькова, участники акции принесли шины, но не поджигали их, а на входе повесили копии постановлений суда о приостановлении действия тарифов на проезд.

По данным полиции, участие в акции приняли около тысячи человек, нарушений порядка не зафиксировано.

 
 
 
 

фото - "МедиаПорт", ІТ Sector 

6 февраля исполком Харьковского горсовета повысил стоимость проезда в метро с 5 до 8 гривен, в трамваях и троллейбусах - с 4 до 6 гривен.

19 февраля суд приостановил действие повышения до рассмотрения иска по существу, однако транспортные предприятия к предыдущим тарифам не вернулись.

20 февраля прокуратура сообщила о начале уголовного производства по статье "Умышленное невыполнение судебного решения".

Горисполком принял решение о повышении тарифов в новой редакции, которыми руководствуются "в горсовете и на коммунальных предприятиях электротранспорта".

21 февраля в суд было направлено ходатайство о вынесении определения и принятии мер судебного контроля, дата его рассмотрения пока неизвестна.

Темы: КернесакцииХарьков
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