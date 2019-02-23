К месту жительства Кернеса пришел "марш злых харьковчан"

В Харькове прошла акция "Марш злых харьковчан", участники которой требовали от городских властей выполнения судебного решения о приостановлении действия новых тарифов на проезд в электротранспорте.

Как сообщает "МедиаПорт", акция началась под стенами горсовета, после чего ее участники прошли маршем через ул.Сумскую, площадь Свободы и проспект Науки к гостинице "Националь", где проживает мэр Харькова Геннадий Кернес.

Участники "Марша" держали в руках плакаты "Метро по 5", "Гена, ни играй в наперстки с общественностью", "Верните деньги от рекламы, а не лезьте к нам в кармане".

Харків‘яни вимагають припинення порушення законодавства та виконання рішення суду pic.twitter.com/jfRBKMXe2J — IT Sector Харків (@itsector) 23 лютого 2019 р.

фото - IT Sector Харьков

По данным отдела коммуникации облуправления милиции, охрану порядка обеспечивают 120 правоохранителей.

К гостинице "Нацональ" колонна участников акции шла, скандируя "Кернес - враг Украины. Кернес - враг харьковчан" и "Закон - не политика. Закон - это обязанность!", сообщает IT Sector Харьков.

"Гена – ворог України! Гена – ворог харків'ян!"

Біла ХОДА колона звернула на площу Свободи та продовжує рух. pic.twitter.com/yy5wGCIMIe — IT Sector Харків (@itsector) 23 лютого 2019 р.

Возле "Националя" дежурит кордон правоохранителей. Участники акции скандировали "Закон один для всех", "Позор", "Выполняй решения суда", "Банду геть".

Также к отелю, где проживает мэр Харькова, участники акции принесли шины, но не поджигали их, а на входе повесили копии постановлений суда о приостановлении действия тарифов на проезд.

По данным полиции, участие в акции приняли около тысячи человек, нарушений порядка не зафиксировано.



фото - "МедиаПорт", ІТ Sector

Біля Націоналю марш злих харків'ян pic.twitter.com/xwaJm6Qn6c — IT Sector Харків (@itsector) 23 лютого 2019 р.

Накидали перед готелем грошей "на проїзд" pic.twitter.com/h122YafRU4 — IT Sector Харків (@itsector) 23 лютого 2019 р.

6 февраля исполком Харьковского горсовета повысил стоимость проезда в метро с 5 до 8 гривен, в трамваях и троллейбусах - с 4 до 6 гривен.

19 февраля суд приостановил действие повышения до рассмотрения иска по существу, однако транспортные предприятия к предыдущим тарифам не вернулись.

20 февраля прокуратура сообщила о начале уголовного производства по статье "Умышленное невыполнение судебного решения".

Горисполком принял решение о повышении тарифов в новой редакции, которыми руководствуются "в горсовете и на коммунальных предприятиях электротранспорта".

21 февраля в суд было направлено ходатайство о вынесении определения и принятии мер судебного контроля, дата его рассмотрения пока неизвестна.