Спасатели отложили спуск группы туристов с горы из-за непогоды
Горные спасатели отложили спуск группы туристов с горы Поп Иван Черногорский (Ивано-Франковская обл.) на 24 февраля из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, один пострадавший из группы туристов был транспортирован и передан бригаде скорой медицинской помощи в 15:45 23 февраля, второй - в 16:19.
"Пострадавшие с гипотермией и обморожением конечностей и лица направлены в Верховинскую районную больницу. Спуск остальных туристов планируется выполнить 24 февраля", - отметили в ведомстве.
В ГСЧС сообщили, что в горах наблюдается осложнение погодных условий - температура воздуха -22, сильный ветер, нулевая видимость, снежные заносы местами достигают 1,5-2 метров.
Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы были привлечены 34 спасателя.
Напомним,
- 22 февраля к спасателям за помощью обратилась группа туристов из 8 человек, которая двигалась на гору Поп Иван Черногорский. К спасательному посту на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями, двое из них погибли, 5 туристов передвигались самостоятельно.
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