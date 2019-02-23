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Спасатели отложили спуск группы туристов с горы из-за непогоды

Суббота, 23 февраля 2019, 19:36

Горные спасатели отложили спуск группы туристов с горы Поп Иван Черногорский (Ивано-Франковская обл.) на  24 февраля из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, один пострадавший из группы туристов был транспортирован и передан бригаде скорой медицинской помощи в 15:45 23 февраля, второй - в 16:19.

"Пострадавшие с гипотермией и обморожением конечностей и лица направлены в Верховинскую районную больницу. Спуск остальных туристов планируется выполнить 24 февраля", - отметили в ведомстве.

В ГСЧС сообщили, что в горах наблюдается осложнение погодных условий - температура воздуха -22, сильный ветер, нулевая видимость, снежные заносы местами достигают 1,5-2 метров.

Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы были привлечены 34 спасателя. 

В Укргидрометцентре сообщили, что 23-24 февраля в горах и на высокогорье восточной части Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительное снеголавинная опасность 3 уровня.

Напомним,

  • 22 февраля к спасателям за помощью обратилась группа туристов из 8 человек, которая двигалась на гору Поп Иван Черногорский. К спасательному посту на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями, двое из них погибли, 5 туристов передвигались самостоятельно.

Украинская правда
Темы: ГСЧСИвано-Франковская областьтуризм
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