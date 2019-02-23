Евровидение: Кириленко напомнил, что гастролерам по РФ на конкурсе не место

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Суббота, 23 февраля 2019, 23:56

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал результаты Нацотбора на "Евровидение-2019", где по итогам голосования победу одержала исполнительница MARUV.

Как отметил вечером 23 февраля вице-премьер на своей странице в Facebook, "представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре".

"Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого", - заявил Кириленко.

"Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена", - добавил он.

Напомним,

  • Ранее Кириленко заявил, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины, не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".
  • В свою очередь глава "Общественного телевидения" Зураб Аласания заявил, что вещатель "является тем, кто будет принимать окончательное решение относительно представителя от Украины на международном конкурсе Евровидение". 

Украинская правда

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Темы: Евровидение Росcия Кириленко


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