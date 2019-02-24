В РФ проходят акции памяти Немцова: "Герои не умирают", "Россия будет свободной!"

В Москве, Петербурге и других городах России проходят акции памяти оппозиционера Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года.

В Москве шествие, приуроченное к годовщине гибели Немцова, началось около 13:00 по киевскому времени, сообщает "Радио Свобода".

Среди лозунгов участников шествия - "Герои не умирают" и "Россия будет свободной".

По данным активистов "Белого счетчика", в марше Немцова принимает участие более 10 тысяч человек.

Планируется, что шествие пройдет от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова.

На акцию пришел оппозиционер Алексей Навальный, также участие в мероприятии принимает колонна "Обмен всех на всех", участники марша с флагами "Бессрочка" (участники "Бессрочного протеста"), члены партий "Яблоко" и "солидарность", а также сторонники политика Алексея Навального, пишет "Новая газета".

На акции присутствует и украинский журналист Роман Цимбалюк, который пришел на мероприятие с плакатом "Свободу Роману Сущенко".

Портал "ОВД-Инфо" сообщает, что первый задержанный на акции в Москве - активист Тимофей Петрушенко, который принес плакат с нецензурным высказыванием про президента РФ Владимира Путина, но все же решил оставить его в камере хранения.

"После этого активиста задержали у рамок металлоискателей и посадили в полицейскую машину. Туда же унесли и его плакат", - пишет издание.

На марше Немцова появился также лозунг "Свободу Насте Шевченко" - речь идет об активистке "Открытой России" из Ростовской области Анастасии Шевченко, арестованной 23 января и первой в России обвиняемой по уголовному делу о работе "нежелательных" организаций. Правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной.

фото - "Новая газета"

В Санкт-Петербурге акция в память Немцова пройдет в формате митинга на площади Ленина у Финляндского вокзала. Утром 24 февраля очевидцы стали сообщать о большом количестве автозаков и машин Росгвардии в центре города.

Акция памяти Бориса Немцова в Петербурге еще даже не началась, а место ее проведения уже заставлено спецтехникойhttps://t.co/mOE7fppzRd pic.twitter.com/5E4ege4VKG — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 24 лютого 2019 р.

Пришёл на митинг памяти Бориса Немцова в Петербурге. Люди ещё приходят. Площадь у Финляндского вокзала заполнена.



На фото первые плакаты участников pic.twitter.com/C7obcq8imX — Вадим Суходольский (@sukhodolsky) 24 лютого 2019 р.

Власти отказывали организаторам в проведении мероприятия в центре Питера, предлагая им Полюстровский парк на окраине города. Организаторы настаивали на центре, предупреждая, что в случае отказа в согласовании акция все равно состоится.

Акции в память о Немцове также проходят в Астрахани, Ростове-на-Дону, Владимире и др. городах.