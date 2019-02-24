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В РФ проходят акции памяти Немцова: "Герои не умирают", "Россия будет свободной!"

Воскресенье, 24 февраля 2019, 12:44
В РФ проходят акции памяти Немцова: Герои не умирают, Россия будет свободной!
фото - DW

В Москве, Петербурге и других городах России проходят акции памяти оппозиционера Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года.

В Москве шествие, приуроченное к годовщине гибели Немцова, началось около 13:00 по киевскому времени, сообщает "Радио Свобода".

Среди лозунгов участников шествия -  "Герои не умирают" и "Россия будет свободной".

По данным активистов "Белого счетчика", в марше Немцова принимает участие более 10 тысяч человек.

Планируется, что шествие пройдет от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова.

На акцию пришел оппозиционер Алексей Навальный, также участие в мероприятии принимает колонна "Обмен всех на всех", участники марша с флагами "Бессрочка" (участники "Бессрочного протеста"), члены партий "Яблоко" и "солидарность", а также сторонники политика Алексея Навального, пишет "Новая газета".

На акции присутствует и украинский журналист Роман Цимбалюк, который пришел на мероприятие с плакатом "Свободу Роману Сущенко".

 

Портал "ОВД-Инфо" сообщает, что первый задержанный на акции в Москве - активист Тимофей Петрушенко, который принес плакат с нецензурным высказыванием про президента РФ Владимира Путина, но все же решил оставить его в камере хранения.

"После этого активиста задержали у рамок металлоискателей и посадили в полицейскую машину. Туда же унесли и его плакат", - пишет издание.  

На марше Немцова появился также лозунг "Свободу Насте Шевченко" - речь идет об активистке "Открытой России" из Ростовской области Анастасии Шевченко, арестованной 23 января и первой в России обвиняемой по уголовному делу о работе "нежелательных" организаций. Правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной.  

  

 
 
 
фото - "Новая газета"

В Санкт-Петербурге акция в память Немцова пройдет в формате митинга на площади Ленина у Финляндского вокзала. Утром 24 февраля очевидцы стали сообщать о большом количестве автозаков и машин Росгвардии в центре города.

Власти отказывали организаторам в проведении мероприятия в центре Питера, предлагая им Полюстровский парк на окраине города. Организаторы настаивали на центре, предупреждая, что в случае отказа в согласовании акция все равно состоится. 

Акции в память о Немцове также проходят в Астрахани, Ростове-на-Дону, Владимире и др. городах. 

Напомним: 

  • Борис Немцов погиб 27 февраля 2015: неизвестный расстрелял оппозиционера на Большом Каменном мосту недалеко от Кремля, от ранений Немцов скончался на месте.
  • Немцов заявлял, что опасается, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.
  • Убийство политика произошло за день до оппозиционного марша "Весна", запланированного на 1 марта.
  • В июле 2017 г. Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в убийстве Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч российских рублей.
  • К длительным срокам лишения свободы также были приговорены другие фигуранты дела:  Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид - 16 лет. Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима. Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии. 
  • Никто из приговоренных не признал свою вину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиямитингиНемцов
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