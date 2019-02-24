MARUV поставили условие - не гастролировать в РФ

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 17:28

Певица MARUV, которая победила в нацотборе на "Евровидение-2019", получила на ознакомление контракт с "Суспільним мовленням", который запрещает гастролировать в РФ.

Об этом сообщила в воскресенье в Facebook PR-директор "UA: Суспільне мовлення" Виктория Сидоренко.

"В контракте от Суспільного есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление", - написала она.

По словам Сидоренко, MARUV имеет сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и свое решение по ним.

"Суспільне спустя также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно Суспільне", - добавила она.

Напоминаем:

  • Певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. На апрель у нее запланированы сольные концерты в Москве и Петербурге. 
  • Вице-премьер, министр культуры Вячеслав Кириленко заявил, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины, не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".
  • В свою очередь глава "Общественного телевидения" Зураб Аласания заявил, что вещатель "является тем, кто будет принимать окончательное решение относительно представителя от Украины на международном конкурсе Евровидение". 

Украинская правда

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Темы: Евровидение телевидение


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