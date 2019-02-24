MARUV поставили условие - не гастролировать в РФ

Певица MARUV, которая победила в нацотборе на "Евровидение-2019", получила на ознакомление контракт с "Суспільним мовленням", который запрещает гастролировать в РФ.

Об этом сообщила в воскресенье в Facebook PR-директор "UA: Суспільне мовлення" Виктория Сидоренко.

"В контракте от Суспільного есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление", - написала она.

По словам Сидоренко, MARUV имеет сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и свое решение по ним.

"Суспільне спустя также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно Суспільне", - добавила она.

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