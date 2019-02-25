Охранники Ахметова жалуются, что "Схемы" вмешиваются в жизнь олигарха

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Понедельник, 25 февраля 2019, 12:31

В охранной фирме "Дельта-Донбасс" отрицают обвинения в слежке за съемочной группой программы расследований "Схемы", в то же время усматривают в действиях журналистов вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом.

Об этом говорится в официальном заявлении охранной фирмы, на которое ссылается "Интерфакс-Украина".

"Компания "Дельта-Донбасс" отрицает любые обвинения в ведении слежки. Действия охранников были открытыми и направленными на упреждение возможной опасности жизни и здоровью со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение", – идет речь в комментарии.

В "Дельта-Донбасс" утверждают, что неизвестные лица более 200 раз за последние несколько месяцев вели наблюдение и скрытую съемку за охраняемыми объектами – офисом компании SCM и частным жильём акционера компании, при этом никак не идентифицируя себя в качестве представителей СМИ.

При этом в охранной фирме заявили, что в случае необходимости окажут содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента.

"Мы с уважением относимся к журналистам, которые профессионально и открыто выполняют свои обязанности, предоставляем им поддержку", – отмечают в компании.

Относительно "шпионских мероприятий", которые, как теперь известно, были организованы отдельными представителями СМИ - компания "Дельта Донбасс" готова предоставить всю необходимую информацию и материалы в правоохранительные органы, чтобы полиция сделала выводы, кто именно нарушает действующее законодательство", – говорится в сообщении.

Ранее программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы.

Было установлено, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является Ахметов.

Ткач подал заявление в Национальную полицию из-за слежки.

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Темы: Ахметов СМИ свобода слова


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