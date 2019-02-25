Украинцам сложно определиться с премьером, но лидер есть

Более половины украинцев не знает, кого бы хотела видеть своим премьер-министром, а среди предложенных кандидатов наиболее популярен действующий глава правительства Владимир Гройсман.

Киевский международный институт социологии в опросе за 8-20 февраля спросил, кого респонденты хотят видеть премьер-министром после президентских выборов.

54,5% опрошенных сказали, что им сложно ответить на этот вопрос.

15,3% избирателей высказались за сохранение этой должности за Владимиром Гройсманом.

5,1% видят во главе правительства бизнесмена и бывшего руководителя Донецкой областной госадминистрации Сергея Таруту.

4,6% голосов получил предыдущий премьер-министр Арсений Яценюк.

3,3% респондентов высказались в пользу одиозного Виктора Медведчука, который является кумом президента России и сторонником идеи федерализации Украины.

2,7% респондентов выбрали Анатолия Кинаха в ответ на вопрос о премьере.

5,1% опрошенных назвали другого кандидата, 5,9% отказались отвечать.

КМИС проводил всеукраинский опрос на счет электоральных настроений с 8 по 20 февраля: методом личного интервью были опрошены 2042 избирателей в 110 населенных пунктах (кроме оккупированных территорий). Статистическая погрешность выборки – до 3,3%.

Отметим, что премьер-министра назначает Верховная Рада по представлению президента, которому кандидатуру предлагает парламентская коалиция.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский 25 февраля спросил совета у избирателей, кого предлагать на должности премьер-министра, генерального прокурора, главы СБУ, министров иностранных дел и обороны.