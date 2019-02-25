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Зеленский спрашивает, кого делать премьером, главами ГПУ и СБУ

Понедельник, 25 февраля 2019, 10:48
Зеленский спрашивает, кого делать премьером, главами ГПУ и СБУ

Шоумен Владимир Зеленский, который баллотируется в президенты, предлагает избирателям поучаствовать в выборе претендентов от его команды на ключевые должности в государстве.

Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook Зеленского.

"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?", – заявил кандидат в президенты.

"Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты". Сейчас – следующий шаг: команда мечты", – отметил Зеленский.

"Заходи на ze2019.com или в Команда Зеленського – и предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе", – призвал он.

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Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • По данным последних соцопросов, Владимир Зеленский лидирует в электоральных рейтингах: за него отдали бы голос 23,8% тех, кто будет голосовать и определился с выбором, тогда как Петра Порошенко поддержали бы 20,3%, а Юлию Тимошенко – 15,9% таковых.
  • Некоторые планы Зеленского в случае победы на выборах раскрыл представитель его штаба Дмитрий Разумков.

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019кадры
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