Зеленский спрашивает, кого делать премьером, главами ГПУ и СБУ

11623 просмотра
Понедельник, 25 февраля 2019, 11:48

Шоумен Владимир Зеленский, который баллотируется в президенты, предлагает избирателям поучаствовать в выборе претендентов от его команды на ключевые должности в государстве.

Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook Зеленского.

"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?", – заявил кандидат в президенты.

"Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты". Сейчас – следующий шаг: команда мечты", – отметил Зеленский.

"Заходи на ze2019.com или в Команда Зеленського – и предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе", – призвал он.

Читайте также Владимир Зеленский: 1 апреля – офигенный день для победы клоуна

Новые лидеры: стоит ли надеяться на Зеленского?

Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • По данным последних соцопросов, Владимир Зеленский лидирует в электоральных рейтингах: за него отдали бы голос 23,8% тех, кто будет голосовать и определился с выбором, тогда как Петра Порошенко поддержали бы 20,3%, а Юлию Тимошенко – 15,9% таковых.
  • Некоторые планы Зеленского в случае победы на выборах раскрыл представитель его штаба Дмитрий Разумков.

Читайте также Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский выборы президента 2019 кадры


powered by lun.ua
По теме
#ВыборыБезЛжи: проверяем Зеленского, Порошенко, Гриценко, Бойко и Шевченко 25 февраля 2019, 12:07
Зеленский не знает, как завтра закончить войну – спикер штаба 23 февраля 2019, 12:49
Тимошенко считает Зеленского опасным "экспериментом" 22 февраля 2019, 13:37
Все новости
Главные новости
Трамп отложил введение пошлин на товары из Китая
Активисты заявили, что их запугивают и преследуют из-за Гандзюк
Количество физлиц-предпринимателей в ИТ-сфере выросло на 45% за три года
Зеленский спрашивает, кого делать премьером, главами ГПУ и СБУ
Все новости
Фоторепортаж

Финал Нацотбора "Евровидение" -2019: как это было

Кино

Фильмы ДО и ПОСЛЕ спецэффектов

здоровье

6 советов, которые помогут сохранить зрение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів