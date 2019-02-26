Администрация президента об импичменте от Тимошенко: Прекрасная история

Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко напомнил, что закона об импичменте президента в Украине нет.

Он прокомментировал "Радио Свобода" инициативу лидера ВО "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента Петра Порошенко так

"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!".

"Украинская правда" также ждет комментария от АП по расследованию проекта "Bihus.info" об "откатах" и схемах хищений в оборонной сфере с участием сына соратника президента Олега Гладковского Игоря.

Напомним: