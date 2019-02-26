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Администрация президента об импичменте от Тимошенко: Прекрасная история

Вторник, 26 февраля 2019, 12:09

Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко напомнил, что закона об импичменте президента в Украине нет.

Он прокомментировал "Радио Свобода" инициативу лидера ВО "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента Петра Порошенко так

"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!".

"Украинская правда" также ждет комментария от АП по расследованию проекта "Bihus.info" об "откатах" и схемах хищений в оборонной сфере с участием сына соратника президента Олега Гладковского Игоря.

Напомним:

  • После расследования журналистов "Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента.
  • Отдельного закона об импичменте президента нет, но по 111 статье Конституции президента можно снять с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
  • Вопрос об отстранении президента Украины с должности инициирует большинство от конституционного состава Верховной Рады.
  • Для проведения расследования парламент создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включают специального прокурора и следователей.
  • За годы независимости Украины процедуру импичмента ни разу не применяли.
  • 31 марта в Украине состоятся очередные выборы президента. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.
  • Президент Петр Порошенко баллотируется на второй президентский срок.

Темы: импичментАдминистрация президентаПорошенкоУкроборонпромскандал
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