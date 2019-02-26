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Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами – Луценко

Вторник, 26 февраля 2019, 09:23
Гладковский и Укроборонпром будут судиться с журналистами – Луценко

Государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський могут судиться против журналистов программы "Наші гроші".

Об этом в парламенте заявила представительница президента Ирина Луценко.

"Насколько мне известно, "Укроборонпром" и Олег Гладковский будут судиться против журналистов. Чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства", - сказала Луценко.

"А то складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история с 2015 года и сбрасывается перед выборами", - добавила представительница президента.

По ее словам, факты по расследованию "Наших грошей" были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году.

"Но никаких результатов, никаких фактов или подозреваемых названо не было", - заявила Луценко.

Напомним: 

  • Ранее СМИ сообщили, что окружение Порошенко курирует хищение оборонки. 
  • По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
  • Сообщалось, что Гладковський-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.
  • При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Роман Романюк, УП
Темы: УкроборонпромГладковскийСМИ
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