Maruv пригласили в Москву, а Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении

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Вторник, 26 февраля 2019, 19:35

Организаторы московской пре-пати международного песенного конкурса "Евровидение" пригласили к себе певицу Maruv.

Об этом "ТАСС" сообщил продюсер концерта Дмитрий Мельников.

"Мы пригласили украинскую участницу Maruv сразу после объявления о ее победе в национальном отборе. Независимо от решения украинского телеканала снять ее с конкурса, мы будем рады ее видеть на пре-пати, наше приглашение в силе", - сказал Мельников.

По его словам, певица "очень понравилась" фанатам "Евровидения", а видеозаписи ее выступления набрали большое количество просмотров.

В то же время Трио Freedom Jazz, которое заняло второе место в Нацотборе на Евровидении, отказалось ехать на конкурс вместо MARUV. Об этом музыканты сообщили в Facebook.

"Может, когда-то, мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе ... Но только что мы получили звонок с НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019", - говорится в сообщении.

Третье место заняла группа KAZKA.

Напомним:

  • 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
  • При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
  • 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.

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Темы: Евровидение Росcия скандал


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