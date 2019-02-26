Maruv пригласили в Москву, а Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении
Организаторы московской пре-пати международного песенного конкурса "Евровидение" пригласили к себе певицу Maruv.
Об этом "ТАСС" сообщил продюсер концерта Дмитрий Мельников.
"Мы пригласили украинскую участницу Maruv сразу после объявления о ее победе в национальном отборе. Независимо от решения украинского телеканала снять ее с конкурса, мы будем рады ее видеть на пре-пати, наше приглашение в силе", - сказал Мельников.
По его словам, певица "очень понравилась" фанатам "Евровидения", а видеозаписи ее выступления набрали большое количество просмотров.
В то же время Трио Freedom Jazz, которое заняло второе место в Нацотборе на Евровидении, отказалось ехать на конкурс вместо MARUV. Об этом музыканты сообщили в Facebook.
"Может, когда-то, мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе ... Но только что мы получили звонок с НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019", - говорится в сообщении.
Третье место заняла группа KAZKA.
Напомним:
- 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
- При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
- 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.