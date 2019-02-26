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В полиции рассказали, кем оказались задержанные вооруженные "титушки" у Одессы

Вторник, 26 февраля 2019, 22:05

Группой непонятных молодых людей, задержанных возле Одессы, оказалось одно из крыльев ультрасов "Динамо".

Об этом сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Как выяснилось, большинство из них это ультрасы Динамо, одно из крыльев, среди которых, кстати, были семь несовершеннолетних", - написал он.

"С человек приняли письменные объяснения, изъяли спецсредства и травматическое оружие, в рамках начатого досудебного следствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 263 УК Украины. На некоторых из этих "туристов" были составлены административные протоколы по признакам правонарушения предусмотренного ст 185 экз 1 КУоАП (нарушение порядка организации мирных собраний, митингов и демонстраций)", - добавил он.

По его словам, молодые люди отказались от предыдущих намерений проводить действия связанные с нарушением общественной безопасности.

"Содержать их более 3 часов у правоохранителей законных оснований уже не было, они направились обратно домой. Выяснилось, что визит который они планировали не имеет отношения к избирательному процессу или каким-то образом связан с политикой", - отметил Форостяк.

Он добавил, что на контакт с правоохранителями вышла и взяла на себя ответственность организация "Традиции и порядок".

"По словам руководителя, они осознали и признают недопустимость таких действий и уверяют, что ехали только протестировать "против коррупционеров", не зная, что в Одессе с визитом чиновники и официальные делегации", - рассказал Форостяк.

Напомним:

  • 26 февраля в Нацполиции Одесской области заявили о задержании проплаченной группы молодых людей, которые решили "пошатать трубу" во время пребывания в регионе президента Петра Порошенко, посла США в Украине Мари Йованович и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.

Украинская правда

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Темы: титушкиОдессаполиция
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