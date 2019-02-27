Гриценко: КС потерял легитимность и не имеет права на существование

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Конституционный суд следует ликвидировать, если он признал неконституционным наказание чиновников за незаконное обогащение.

Так он прокомментировал информацию источников о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины.

"Конституционный Суд? Shutdown! Конституционный Суд вынес сам себе приговор. После того как он нагло/демонстративно встал на защиту чиновников-коррупционеров, КС потерял легитимность в обществе, а следовательно – больше не имеет права на существование", – заявил Гриценко.

По его мнению, "после позорного антинародного поступка судей КС единственный путь – Shutdown, с полной перезагрузкой".

Гриценко заявил: "Я бы созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (чьи решения являются обязательными к выполнению всеми исполнительными органами страны) и решением СНБО:

1) прекратил бюджетное финансирование нелегитимного КС;

2) распустил нелегитимный КС с лишением дискредитированных судей всех титулов, званий и спецпенсий;

3) провел прозрачную процедуру полного обновления состава КС, с обязательной проверкой кандидатов на полиграфе".

"Это надо сделать ради установления справедливости. Ради страны и ее честного будущего - без коррупции!", – добавил кандидат в президенты.

Напомним: