Гриценко: КС потерял легитимность и не имеет права на существование

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Среда, 27 февраля 2019, 08:20

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Конституционный суд следует ликвидировать, если он признал неконституционным наказание чиновников за незаконное обогащение.

Так он прокомментировал информацию источников о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины.

"Конституционный Суд? Shutdown! Конституционный Суд вынес сам себе приговор. После того как он нагло/демонстративно встал на защиту чиновников-коррупционеров, КС потерял легитимность в обществе, а следовательно – больше не имеет права на существование", – заявил Гриценко.

По его мнению, "после позорного антинародного поступка судей КС единственный путь – Shutdown, с полной перезагрузкой".

Гриценко заявил: "Я бы созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (чьи решения являются обязательными к выполнению всеми исполнительными органами страны) и решением СНБО:

1) прекратил бюджетное финансирование нелегитимного КС;

2) распустил нелегитимный КС с лишением дискредитированных судей всех титулов, званий и спецпенсий;

3) провел прозрачную процедуру полного обновления состава КС, с обязательной проверкой кандидатов на полиграфе".

"Это надо сделать ради установления справедливости. Ради страны и ее честного будущего - без коррупции!", – добавил кандидат в президенты.

Напомним:

  • 26 февраля четыре источника сообщили "Украинской правде", что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от "Народного фронта" Павел Пинзеник.
  • Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от "Оппозиционного блока", Максим Поляков и Евгений Дейдей от "Народного фронта", Антон Киссе от "Видродження" и другие.

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Темы: КС Гриценко коррупция законодательство
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