Парламентская фракция БПП инициирует разработку законопроекта со статьей о незаконном обогащении, которая будет полностью соответствовать Конституции.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил журналистам глава фракции БПП Артур Герасимов, комментируя решение Конституционного суда о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание для чиновников за незаконное обогащение, информирует пресс-служба БПП.

"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным способом. Поэтому наша фракция инициирует срочную разработку нового законопроекта, который выпишет статью таким образом, чтобы эта статья обязательно была, но полностью соответствовала бы Конституции", – подчеркнул Герасимов.

Он призвал все политические силы парламента присоединиться к разработке этого законопроекта.

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