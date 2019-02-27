Парламентская фракция БПП инициирует разработку законопроекта со статьей о незаконном обогащении, которая будет полностью соответствовать Конституции.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил журналистам глава фракции БПП Артур Герасимов, комментируя решение Конституционного суда о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание для чиновников за незаконное обогащение, информирует пресс-служба БПП.

"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным способом. Поэтому наша фракция инициирует срочную разработку нового законопроекта, который выпишет статью таким образом, чтобы эта статья обязательно была, но полностью соответствовала бы Конституции", – подчеркнул Герасимов.

Он призвал все политические силы парламента присоединиться к разработке этого законопроекта.

В свою очередь народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что новый законопроект не решит ситуацию.

"Те кто рассказывают, что достаточно просто еще раз принять статью о незаконном обогащении которую признал неконституционной КС - пудрят вам мозги", - пишет он 27 февраля в Facebook.

По словам Емца, согласно Основному закону Украины решения Конституционного Суда Украины являются обязательными и окончательными.

"Поэтому после их опубликования изложенные в них юридические позиции Конституционного Суда Украины, находясь в нормативном единстве с истолкованными в этих решениях положениями Конституции Украины, становятся непосредственными регуляторами общественных отношений, в частности определяют содержание и объем конституционных прав и свобод", - отмечает нардеп.

"Это означает, что КС уже урегулировал эти правоотношения и никаким законом их изменить нельзя", – отмечает Емец.

Он резюмирует, что говорить о дальнейших шагах можно будет после того, как КС обнародует текст своего решения.

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Напомним: