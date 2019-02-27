БПП уже хотят новую статью о незаконном обогащении

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Среда, 27 февраля 2019, 11:40

Парламентская фракция БПП инициирует разработку законопроекта со статьей о незаконном обогащении, которая будет полностью соответствовать Конституции.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил журналистам глава фракции БПП Артур Герасимов, комментируя решение Конституционного суда о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание для чиновников за незаконное обогащение, информирует пресс-служба БПП.

"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным способом. Поэтому наша фракция инициирует срочную разработку нового законопроекта, который выпишет статью таким образом, чтобы эта статья обязательно была, но полностью соответствовала бы Конституции", – подчеркнул Герасимов.

Он призвал все политические силы парламента присоединиться к разработке этого законопроекта.

Напомним:

  • 26 февраля четыре источника сообщили "Украинской правде", что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от "Народного фронта" Павел Пинзеник.
  • Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от "Оппозиционного блока", Максим Поляков и Евгений Дейдей от "Народного фронта", Антон Киссе от "Видродження" и другие.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Национальное антикоррупционное бюро расследовало 50 уголовных производств по статье 368-2.

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Темы: декларации суд НАБУ


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