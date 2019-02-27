Зеленский о решении КС: Кандидатов много, но один точно сядет
Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский намерен вместе с экспертами разработать механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников.
Об этом он написал в Facebook, в ответ на отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.
"Уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет. Вчера мы узнали о хищениях в Укроборонпроме, сегодня – о том, что власть руками судей Конституционного Суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но и за другие, которые в разы больше", - написал Зеленский.
Он добавил, что из-за отмены статьи о незаконном обогащении "за все, что власть украла за последние 5 лет, привлечь к ответственности будет невозможно".
"Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!", - подытожил Зеленский.
Напомним:
- 26 февраля четыре источника сообщили "Украинской правде", что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от "Народного фронта" Павел Пинзеник.
- Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от "Оппозиционного блока", Максим Поляков и Евгений Дейдей от "Народного фронта", Антон Киссе от "Видродження" и другие.
- Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Конституционный суд следует ликвидировать, если он признал неконституционным наказание чиновников за незаконное обогащение.