Зеленский о решении КС: Кандидатов много, но один точно сядет

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Среда, 27 февраля 2019, 11:59

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский намерен вместе с экспертами разработать механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников.

Об этом он написал в Facebook, в ответ на отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.

"Уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет. Вчера мы узнали о хищениях в Укроборонпроме, сегодня – о том, что власть руками судей Конституционного Суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но и за другие, которые в разы больше", - написал Зеленский.

Он добавил, что из-за отмены статьи о незаконном обогащении "за все, что власть украла за последние 5 лет, привлечь к ответственности будет невозможно".

"Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!", - подытожил Зеленский.

Напомним:

  • 26 февраля четыре источника сообщили "Украинской правде", что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от "Народного фронта" Павел Пинзеник.
  • Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от "Оппозиционного блока", Максим Поляков и Евгений Дейдей от "Народного фронта", Антон Киссе от "Видродження" и другие.
  • Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Конституционный суд следует ликвидировать, если он признал неконституционным наказание чиновников за незаконное обогащение.

Украинская правда

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Темы: КС Зеленский коррупция законодательство


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