Порошенко о новой статье о незаконном обогащении: "Комар носа не подточит"
Президент Петр Порошенко заявил, что понимает людей, которые осуждают решение Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и пообещал разработать такую, что "комар носа не подточит".
Об этом он сказал на заседании совета регионального развития в Запорожской области.
По его словам, он еще не видел решения суда, поскольку оно еще не опубликовано, но уже обсуждается и осуждается пользователями социальных сетей и он разделяет их возмущение.
Порошенко отметил, что является одним из авторов антикоррупционного законодательства и именно по его инициативе было подано и позже принято ряд антикоррупционных законов.
"Хочу всех успокоить. Только решение будет обнародовано, я дам поручение изучить его и подготовить законопроект новой редакции статьи, которая будет выписана так, что комар носа не подточит", - заявил президент.
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Напомним:
- 26 февраля четыре источника сообщили "Украинской правде", что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от "Народного фронта" Павел Пинзеник.
- Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от "Оппозиционного блока", Максим Поляков и Евгений Дейдей от "Народного фронта", Антон Киссе от "Видродження" и другие.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- Национальное антикоррупционное бюро расследовало 50 уголовных производств по статье 368-2.
- В парламентской фракции БПП заявили, что инициируют разработку законопроекта со статьей о незаконном обогащении, которая будет полностью соответствовать Конституции.
- В свою очередь народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что новый законопроект не решит ситуацию.
- По словам Емца, согласно Основному закону Украины решения Конституционного Суда Украины являются обязательными и окончательными.