Порошенко о новой статье о незаконном обогащении: "Комар носа не подточит"

Президент Петр Порошенко заявил, что понимает людей, которые осуждают решение Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и пообещал разработать такую, что "комар носа не подточит".

Об этом он сказал на заседании совета регионального развития в Запорожской области.

По его словам, он еще не видел решения суда, поскольку оно еще не опубликовано, но уже обсуждается и осуждается пользователями социальных сетей и он разделяет их возмущение.

Порошенко отметил, что является одним из авторов антикоррупционного законодательства и именно по его инициативе было подано и позже принято ряд антикоррупционных законов.

"Хочу всех успокоить. Только решение будет обнародовано, я дам поручение изучить его и подготовить законопроект новой редакции статьи, которая будет выписана так, что комар носа не подточит", - заявил президент.

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Напомним: