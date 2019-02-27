Конфликт в Одесском медвузе: Кабмин уже второй раз создал медуниверситет - Минздрав

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Среда, 27 февраля 2019, 21:25

Кабинет министров уже второй раз принял решение о создании национального одесского медицинского университета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Предварительное решение правительства о создании нового университета, воплощение которого было заблокировано судом, отменено", - отмечают в Минздраве.

В Минздраве рассказали, что создадут Национальный Одесский медицинский университет путем слияния Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского.

"Это действенный и законный путь, чтобы освободить Одесский университет от произвола приспешников экс-ректора Валерия Запорожана, которые сейчас фактически захватили ОНМедУ. Произвол рейдеров является противоправными и дерзкими: проплаченные митинги с участием иностранных студентов, запугивание сотрудников и студентов, манипуляции с подписями, документами и сметами университета", - отмечают в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что такие противоправные действия сторонников бывшего ректора привели к задержке выплат стипендий и зарплат на протяжении уже двух месяцев.

"К Минздраву Украины дважды поступал проект сметы ОНМедУ с подписями лиц, не имеющих полномочий подписывать финансовые документы. Поэтому в обоих случаях проекты сметы не могли быть подписаны и поэтому были возвращены в университет. При этом уполномоченным лицам они блокируют возможность направить в Минздрав Украины проект сметы. Как следствие, в заложниках рейдеров тысячи студентов и сотрудники университета", - рассказывают в Минздраве.

Новый университет откроют на базе ОНМедУ, то есть физического переноса заведения не будет.

"Студенты и преподаватели продолжат бесперебойно учебу и работу, а их права никоим образом не будут нарушены", - уверяют в ведомстве.

Напоминаем:

  • 10 декабря в Минздраве заявили, что неизвестные лица силой захватили здание Одесского национального медуниверситета и не пускают работников на рабочие места.
  • Впоследствии в полиции заверили, что это не соответствует действительности.
  • Позже министерство отметило, что представители Нацполиции в Одесской области в ответ на официальное заявление Минздрава Украины о захвате администрации Одесского национального медуниверситета предоставили ложные комментарии, которые могут свидетельствовать или о некомпетентности сотрудников Нацполиции, или об их заангажированности.
  • 27 декабря министерство здравоохранения решило создать новое высшее учебное заведение на базе Одесского национального медуниверситета.
  • 14 января 2019 года Кабинет министров распорядился создать новый Национальный Одесский медицинский университет на базе Одесского национального медуниверситета.
  • 30 января судья окружного административного суда Киева Юлия Шрамко приняла решение остановить действие распоряжения Кабмина "Об образовании Национального Одесского медицинского университета".

Украинская правда

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Темы: Минздрав Одесса скандал Кабинет министров


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