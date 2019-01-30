Конфликт в Одесском медвузе: суд остановил приказ о его образовании - Супрун

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Среда, 30 января 2019, 19:40

Судья окружного административного суда Киева Юлия Шрамко приняла решение остановить действие распоряжения Кабмина "Об образовании Национального Одесского медицинского университета".

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет прекращена. Законно назначить исполняющего обязанности теперь невозможно, а следовательно заведением будет продолжать руководить Запорожан (Валерий Запорожан - бывший ректор Одесского национального медицинского университета, которого уволило Минздрав - УП) и его приспешники", - отметила Супрун.

По ее словам, Минздрав возвращает без рассмотрения все документы подписанные неуполномоченными министерством лицами. Это решение суда ставит под угрозу срыва учебный процесс для более 7 тысяч студентов и 2300 работников.

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"Пример, как могут страдать тысячи людей из-за властных амбиций нескольких коррупционеров, которые не хотят идти из насиженного места. Недопустимо, чтобы в европейском правовом государстве преступники месяцами безнаказанно терроризировали государственное учебное заведение", - подчеркнула Супрун.

Напоминаем:

  • 10 декабря в Минздраве заявили, что неизвестные лица силой захватили здание Одесского национального медуниверситета и не пускают работников на рабочие места.
  • Впоследствии в полиции заверили, что это не соответствует действительности.
  • Позже министерство отметило, что представители Нацполиции в Одесской области в ответ на официальное заявление Минздрава Украины о захвате администрации Одесского национального медуниверситета предоставили ложные комментарии, которые могут свидетельствовать или о некомпетентности сотрудников Нацполиции, или об их заангажированности.
  • 27 декабря министерство здравоохранения решило создать новое высшее учебное заведение на базе Одесского национального медуниверситета.
  • 14 января 2019 года Кабинет министров распорядился создать новый Национальный Одесский медицинский университет на базе Одесского национального медуниверситета.

Украинская правда

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Темы: Одесса Супрун суд Минздрав
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