Обвиняемый в коррупции глава Полтавской ОГА лег в больницу
Среда, 27 февраля 2019, 23:35
Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко, у которого детективы НАБУ проводили обыск, обратился в областную клиническую больницу.
Эту информацию по телефону подтвердил главврач областной клинической больницы Григорий Оксак, сообщает местный телеканал P.TV
Он уточнил, что Головко находится в отделении интервенционной радиологии.
В самой больнице журналисты видели заместителя председателя облгосадминистрации Николая Билоконя. Он отказался подтвердить, что Головко в больнице, заявив, что приходил к врачу.
Напомним:
- Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что руководители Полтавской облгосадминистрации Головко и Песоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
- Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Полтавской областной государственной администрации, в том числе в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого.
- Было известно, что речь идет о взяточничестве в особо крупном размере.
- Отмечалось также, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.
- Головко и его первый заместитель Андрей Песоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревает Национальное антикоррупционное бюро.