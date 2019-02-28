Обвиняемый в коррупции глава Полтавской ОГА лег в больницу

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Четверг, 28 февраля 2019, 00:35

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко, у которого детективы НАБУ проводили обыск, обратился в областную клиническую больницу.

Эту информацию по телефону подтвердил главврач областной клинической больницы Григорий Оксак, сообщает местный телеканал P.TV

Он уточнил, что Головко находится в отделении интервенционной радиологии.

В самой больнице журналисты видели заместителя председателя облгосадминистрации Николая Билоконя. Он отказался подтвердить, что Головко в больнице, заявив, что приходил к врачу.

Напомним:

  • Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что руководители Полтавской облгосадминистрации Головко и Песоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
  • Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Полтавской областной государственной администрации, в том числе в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого.
  • Было известно, что речь идет о взяточничестве в особо крупном размере.
  • Отмечалось также, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.
  • Головко и его первый заместитель Андрей Песоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревает Национальное антикоррупционное бюро.

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Темы: Полтава коррупция НАБУ


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