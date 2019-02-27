Обвиняемый в коррупции глава Полтавской ОГА лег в больницу

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко, у которого детективы НАБУ проводили обыск, обратился в областную клиническую больницу.

Эту информацию по телефону подтвердил главврач областной клинической больницы Григорий Оксак, сообщает местный телеканал P.TV

Он уточнил, что Головко находится в отделении интервенционной радиологии.

В самой больнице журналисты видели заместителя председателя облгосадминистрации Николая Билоконя. Он отказался подтвердить, что Головко в больнице, заявив, что приходил к врачу.

Напомним: