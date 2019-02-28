Порошенко подал новый закон о наказании за незаконное обогащение

Президент Петр Порошенко просит зарегистрировать как неотложный новый проект закона о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский законопроект о предусмотрении наказания для чиновников за незаконное обогащение. Предоставляю законопроекту статус неотложного", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что в новом законопроекте "учтены все замечания" Конституционного суда.

В свою очередь пресс-служба ВО "Батькивщина" сообщает, что Юлия Тимошенко уже зарегистрировала проект закона об ответственности за незаконное обогащение чиновников.

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Напомним: