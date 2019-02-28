Порошенко подал новый закон о наказании за незаконное обогащение

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Четверг, 28 февраля 2019, 12:19

Президент Петр Порошенко просит зарегистрировать как неотложный новый проект закона о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский законопроект о предусмотрении наказания для чиновников за незаконное обогащение. Предоставляю законопроекту статус неотложного", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что в новом законопроекте "учтены все замечания" Конституционного суда.

В свою очередь пресс-служба ВО "Батькивщина" сообщает, что Юлия Тимошенко также зарегистрировала проект закона об ответственности за незаконное обогащение чиновников.

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Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
  • Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что понимает людей, осуждающих решение КСУ об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, и пообещал разработать новую – такую, что "комар носа не подточит".

Украинская правда

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Темы: Порошенко законодательство КС


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