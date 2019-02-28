В Германии племянника Киселева приговорили к 2 годам тюрьмы

Суд в Мюнхене приговорил племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергея Киселева к двум годам и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке к войне на Донбассе.

Об этом сообщает российский RTVI.

Отмечается, что судья при вынесении приговора сказал, что точно доказать подготовку Киселева к участию в боях в Украине не удалось, но многое на это указывает.

Также сообщается, что сам Киселев, по словам его адвоката, отрицал подготовку к боевым действиям, утверждая, что лишь ждал отправки из Петербурга на Донбасс.

Напомним: