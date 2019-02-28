В Германии племянника Киселева приговорили к 2 годам тюрьмы
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Четверг, 28 февраля 2019, 12:35
Суд в Мюнхене приговорил племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергея Киселева к двум годам и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке к войне на Донбассе.
Об этом сообщает российский RTVI.
Отмечается, что судья при вынесении приговора сказал, что точно доказать подготовку Киселева к участию в боях в Украине не удалось, но многое на это указывает.
Также сообщается, что сам Киселев, по словам его адвоката, отрицал подготовку к боевым действиям, утверждая, что лишь ждал отправки из Петербурга на Донбасс.
Напомним:
- 27 февраля сообщалось, что в Германии начался судебный процесс над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергеем за подготовку к войне на Донбассе.
- По версии следствия, он планировал участвовать в войне, чтобы включить в состав России часть украинской территории.
- При этом само участие в боевых действиях на Донбассе предметом разбирательств не являлось.
- Немецкие правоохранители считают, что в августе 2014 года племянник пропагандиста проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне так называемой "ДНР".
- Гендиректор российского государственного информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказывал, что его немецкий племянник воевал на Донбассе, был награжден там "какой-то медалью", а позже – арестован якобы за участие в боевых действиях.
- Уголовное дело в отношении Сергея Киселева возбудили после того, как его дядя Дмитрий Киселев в интервью 2016 года сообщил, что его племянник из Германии воюет в Донбассе. Сергей Киселев был задержан в 2018 году в Болгарии по запросу ФРГ.
- Киселев в своей программе на "Вести недели" на телеканале "Россия" регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.
- В связи с этим он попал в список граждан России и Украины, против которых введены санкции, в частности, за действия по аннексии Крыма.
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