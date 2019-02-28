Холодницкий отказался открывать дело в отношении Тимошенко – ЦПК

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Четверг, 28 февраля 2019, 12:56

Специализированная антикоррупционная прокуратура отказалась открывать уголовное дело относительно кандидата в президенты лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Центра противодействия коррупции.

Ранее ЦПК обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием возбудить уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения Тимошенко.

Юристы ЦПК обнаружили данные, свидетельствующие о скрытые расходы лидера "Батькивщины" на услуги американских лоббистов.

В ЦПК утверждают, что генпрокурор, вопреки закону, перебросил заявление на своего заместителя Назара Холодницкого, который в свою очередь сделал то же самое и не внес данные о преступлении в ЕРДР.

В конце 2018  года общественная организация уже обращалась в САП и НАБУ с соответствующими копиями документов. В ЦПК отмечают, что антикоррупционные органы должны в течение 24 часов внести сведения в ЕРДР и начать расследование, однако этого не сделали. Это стало причиной обращения организации в суд.

Однако Соломенский районный суд Киева отказался обязать антикоррупционные органы открыть дело против Тимошенко.

Активисты напоминают, что 27 февраля Конституционный суд опубликовал решение, которым отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Теперь привлечь политиков к ответственности будет невозможно.

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Напомним:

  • Юлия Тимошенко отрицает связь американскими лоббистами.
  • Источники УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро отмечали, что резонансных дел относительно кандидатов в президенты до выборов не будет.

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Темы: Антикоррупционная прокуратура


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