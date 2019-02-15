Тимошенко посоветовала Луценко отдохнуть

Кандидат в президенты лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что Генеральная прокуратура "штампует" против нее дела как против главного конкурента Петра Порошенко на предстоящих выборах.

Так она прокомментировала поручение генпрокурора Юрия Луценко Антикоррупционной прокуратуре проверить заявление о по фактам возможного незаконного обогащения Тимошенко.

"Читаю новости: Луценко поручил САП проверить заявление о "вероятном преступлении" Тимошенко. Кто не в курсе - речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в моих интересах. События почти годичной давности!", - пишет Тимошенко в Facebook.

Политик утверждает, что весной 2018 узнала о том, что кто-то в США нанял ей лоббистов.

"10 апреля 2018 года я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моей санкции. Жаль, что генеральный прокурор не может провести элементарный поиск в Google, прежде чем громко заявлять о "преступлениях", - говорит Тимошенко.

По мнению кандидата в президенты, действующая власть использует методы экс-президента Виктора Януковича: "Технологии - отработанные еще Манафортом. Даже список претензий тот самый".

"Я бы все-таки рекомендовала Юрию Витальевичу прислушиваться нашего дружеского совета и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича в его выдвижении, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов", - заявила Тимошенко.

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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко

Напомним: