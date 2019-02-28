БПП не собирает съезд из-за демарша Найема, Лещенко и Залищук

Съезд президентской партии, на котором могли бы лишить мандатов депутатов Сергея Лещенко, Светлану Залищук и Мустафу Найема, в ближайшее время не планируется.

Об этом сказал заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко журналистам в кулуарах парламента, сообщает "Укринформ".

"В ближайшее время съезд "БПП. Солидарность" не планируется ни по каким вопросам, в том числе и по этому", – сказал Березенко.

Он уточнил, что законодательство позволяет лишить народного депутата мандата – но будет ли такое решение, зависит от съезда партии, которая делегировала их в парламент.

По словам Березенко, как минимум должен собраться центральный совет партии и отдельно съезд, чтобы лишить мандатов народных депутатов, которые просят о выходе из фракции.

Напомним: