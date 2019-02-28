БПП не собирает съезд из-за демарша Найема, Лещенко и Залищук

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Четверг, 28 февраля 2019, 15:28

Съезд президентской партии, на котором могли бы лишить мандатов депутатов Сергея Лещенко, Светлану Залищук и Мустафу Найема, в ближайшее время не планируется.

Об этом сказал заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко журналистам в кулуарах парламента, сообщает "Укринформ".

"В ближайшее время съезд "БПП. Солидарность" не планируется ни по каким вопросам, в том числе и по этому", – сказал Березенко.

Он уточнил, что законодательство позволяет лишить народного депутата мандата – но будет ли такое решение, зависит от съезда партии, которая делегировала их в парламент.

По словам Березенко, как минимум должен собраться центральный совет партии и отдельно съезд, чтобы лишить мандатов народных депутатов, которые просят о выходе из фракции.

Напомним:

  • 28 февраля народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко заявили, что подали заявления на выход из президентской фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте.
  • Заместитель главы фракции Алексей Гончаренко сообщил, что члены партии "Блок Петра Порошенко. Солидарность" на съезде должны решить, лишать ли депутатских мандатов этих парламентариев.
  • Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко еще в 2017 году призвала Залищук, Лещенко и Найема выйти из состава фракции БПП из-за поддержки действий экс-главы Одесской ОГА Михэила Саакашвили.
  • Призывы сложить мандат к этим троим "еврооптимистам" звучали неоднократно, так как они действовали вопреки общей "политике" партии.

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Темы: БПП Найем Лещенко


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