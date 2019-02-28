Найем, Залищук и Лещенко выходят из БПП

"Еврооптимисты" народные депутаты БПП Мустафа Найем и Светлана Залищук п​одали заявление о выходе из фракции.

Об этом они сообщают у себя в соцсетях, публикуя заявления.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", – заявляет Найем.

"За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевёрнута", – резюмирует Найем.

Залищук указывает, что не считает возможным оставаться во фракции БПП после скандала с хищениями в оборонной сфере, в которых обвиняют окружение действующего президента Петра Порошенко.

"Не думаю, что мандат - это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо привязку к этой аббревиатуре. Обворовывать солдат - это за гранью", - пишет депутат.

Написала заяву про вихід з БПП.



Не вважаю, що мандат - це квиток раба. За останні 4 роки він дав можливість боротися за важливі закони. Наприклад, закон про антикор. суд.



Але далі нема можливості мати жодної прив‘язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат - це за межею. pic.twitter.com/oQmxSL8X7h — Svitlana Zalishchuk (@svitlanaza) 28 лютого 2019 р.

Позже заявление о выходе из фракции БПП обнародовал еще один член межфракционного объединения "Европтимисты" - Сергей Лещенко.

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