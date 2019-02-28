Найем, Залищук и Лещенко выходят из БПП

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Четверг, 28 февраля 2019, 11:34

"Еврооптимисты" народные депутаты БПП Мустафа Найем и Светлана Залищук п​одали заявление о выходе из фракции.

Об этом они сообщают у себя в соцсетях, публикуя заявления.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", – заявляет Найем.

 

"За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевёрнута", – резюмирует Найем.

Залищук указывает, что не считает возможным оставаться во фракции БПП после скандала с хищениями в оборонной сфере, в которых обвиняют окружение действующего президента Петра Порошенко.

"Не думаю, что мандат - это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо привязку к этой аббревиатуре. Обворовывать солдат - это за гранью", - пишет депутат.

Позже заявление о выходе из фракции БПП обнародовал еще один член межфракционного объединения "Европтимисты" - Сергей Лещенко.

 

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Напомним:

  • В случае выхода народных депутатов из фракции политические силы имеют право лишать избранных по списку депутатов их мандатов с последующим заведением в парламент следующих претендентов в списке.
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Олег Гладковский заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО и призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные.
  • Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
  • В "Укроборонпроме" обвинили журналистов в манипуляции. В то же время на период следствия отстранили директоров двух своих предприятий.

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Темы: БПП


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