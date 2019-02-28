Найем, Залищук и Лещенко выходят из БПП
"Еврооптимисты" народные депутаты БПП Мустафа Найем и Светлана Залищук подали заявление о выходе из фракции.
Об этом они сообщают у себя в соцсетях, публикуя заявления.
"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", – заявляет Найем.
"За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевёрнута", – резюмирует Найем.
Залищук указывает, что не считает возможным оставаться во фракции БПП после скандала с хищениями в оборонной сфере, в которых обвиняют окружение действующего президента Петра Порошенко.
"Не думаю, что мандат - это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо привязку к этой аббревиатуре. Обворовывать солдат - это за гранью", - пишет депутат.
Написала заяву про вихід з БПП.— Svitlana Zalishchuk (@svitlanaza) 28 лютого 2019 р.
Не вважаю, що мандат - це квиток раба. За останні 4 роки він дав можливість боротися за важливі закони. Наприклад, закон про антикор. суд.
Але далі нема можливості мати жодної прив‘язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат - це за межею. pic.twitter.com/oQmxSL8X7h
Позже заявление о выходе из фракции БПП обнародовал еще один член межфракционного объединения "Европтимисты" - Сергей Лещенко.
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Напомним:
- В случае выхода народных депутатов из фракции политические силы имеют право лишать избранных по списку депутатов их мандатов с последующим заведением в парламент следующих претендентов в списке.
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- Олег Гладковский заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО и призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные.
- Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
- В "Укроборонпроме" обвинили журналистов в манипуляции. В то же время на период следствия отстранили директоров двух своих предприятий.
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