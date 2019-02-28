"Пирамида Тимошенко": на одну область на голоса выделили миллиард гривен – источники

"Пирамида" подкупа избирателей Юлией Тимошенко могла обойтись в минимум несколько миллиардов гривен.

Такие выводы можно сделать из материалов, изъятых во время массовых обысков СБУ и ГБР в офисах, связанных с "Батькивщиной".

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, СБУ среди прочего нашла "бюджет пирамиды", расписанный на области с подробным описанием расходов, как на агитаторов, так и на голоса избирателей.

В материалах СБУ было указано, что ответственный за "пирамиду" является заместителем главы партии "Батькивщина". Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого 28 февраля ГБР вызвала на допрос.

СБУшники утверждают, что в его подчинении было трое "кураторов" регионов. За работу в Западной Украине отвечал якобы Владислав Ковалевский, за Центр и Север отвечал Вартан Юмукян, за Юг и Восток – Евгений Матвейчук. Все они достаточно малоизвестные люди и не являются членами "Батькивщины".

По данным журналистов УП, в рамках "пирамиды" каждый из них отвечал за координацию работы во вверенных им областях через закрепленного за каждой областью "менеджера".

"Менеджеры" имели в подчинении по несколько десятков "ответственных" за избирательные округа, а те в свою очередь – "старших" по участкам. В подчинении "старших" были "десятники", которые должны были непосредственно коммуницировать с потенциальными избирателями, передавать им деньги за голос и тому подобное.

СБУ заявила, что каждый "десятник" с января получал по 500 гривен в месяц наличными, а с марта оплата должна была составить по 1000 гривен.

В свою очередь оклад "старших" составлял сначала 700 гривен в месяц, но с приближением выборов возрастал до 2500. Суммарно с ноября по апрель расходы на одного "старшего участка" должны были составить ориентировочно 10 тысяч гривен, "десятник" обошелся бы в около 3 тысяч.

В СБУ не озвучивали стоимость реального "голоса" в этой "сетке". Однако заявили, что обнаруженная схема могла дать ее организаторам голоса 680 тысяч человек.

Подробнее читайте в статье УП: "МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"