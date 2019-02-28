Рада взялась за закон, который заставит знать украинский язык

Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом на заседании в четверг заявил с трибуны парламента спикер Андрей Парубий.

В первом чтении законопроект №5670-д парламент принял 4 октября 2018 года, а в декабре профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

"Попытки ввести на официальном уровне в Украине многоязычие являются действиями, которые провоцируют языковой раскол страны, межэтническое противостояние и общественную вражду, и тождественны действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя", – молвит 6 пункт 1 статьи закона.

Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.

"Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов", – отмечается в документе.

"Порядок применения крымскотатарского языка и других языков коренных народов, национальных меньшинств Украины в соответствующих сферах общественной жизни определяется законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины с учетом особенностей, определенных этим законом", – добавляется в нем.

Предусмотрена государственная программа содействия освоению государственного языка, так как владение государственным языком является "обязанностью гражданина".

Чиновники обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Государственный сертификат об уровне владения (A, B или C) государственным языком им будет выдавать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

"Рабочим языком деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч и языком рабочего общения, является государственный язык", – гласит закон.

Если во время мероприятия используется другой язык, необходим перевод.

В судах, в армии, на границе, во время выборов и референдумов применяется украинский.

Языком трудовых отношений в Украине является государственный язык. Никто не может принуждаться к использованию на работе другого языка, кроме случаев обслуживания иностранцев или лиц без гражданства, а также создания текстов и документов, адресатами которых являются такие люди.

Языком образовательного процесса и науки является государственный язык. Представители национальных меньшинств и коренных народов имеют право в коммунальных садиках и школах наряду с государственным языком обучаться на своем языке – в отдельных классах (группах).

Языком обслуживания потребителей является государственный язык. Информация о товарах и услугах, в том числе в интернете, должна предоставляться на украинском, возможно дублирование на другие языки.

"По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон", – говорится в законопроекте.

Это, в частности, касается медицинской помощи и обслуживания на транспорте.

Для субъектов хозяйствования за нарушение закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрены штрафы.

Языком публичных мероприятий (собраний, конференций, митингов, выставок, семинаров, форумов и т.д.) является государственный язык. Организатор обязан обеспечить перевод для иноязычного мероприятия, если того требует хотя бы один участник события.

Это положение не распространяется на мероприятия для ограниченного круга лиц, для иностранцев или лиц без гражданства, а также мероприятия по изучению иностранного языка.

Культурные и спортивные мероприятия ведутся на украинском или с переводом. Афиши и билеты публикуются на украинском или с дублированием на другой язык (текст на другом языке не может быть больше по объему и шрифту, чем текст на государственном языке).

Фильмы должны демонстрировать на государственном языке либо с дубляжом или субтитрами. В рамках кинофестивалей возможны показы фильмов на языке оригинала с субтитрами. В кинотеатрах количество сеансов лент на языке оригинала не может превышать 10% в месяц.

Языком прессы, телевидения и радиовещания является государственный язык. Доля вещания на украинском в целом должна составлять не менее 90% в промежутках времени 07:00-18:00 и 18:00-22:00. Местные вещатели могут пускать в эфир до 20% другого языка в эти часы.

Телерадиоорганизации, которые вещают на крымскотатарском или других языках коренных народов Украины, должны применять не менее 30% государственного языка в неделю.

Печатные СМИ могут издаваться на других языках при условии, что одновременно издается тираж на государственном языке. В местах распространения прессы изданий на украинском должно быть не менее 50%.

Издание и продажа книг – тоже не менее 50% на украинском.

Языком рекламы является государственный язык. В печатных СМИ, издаваемых на одном из официальных языков ЕС, допускается размещение рекламы на соответствующем языке.

Компьютерные программы должны иметь интерфейс на государственном языке и/или на английском языке или языках Евросоюза. Органы власти и образовательные учреждения должны использовать софт с украиноязычным интерфейсом. То же касается мобильных приложений.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая утверждает стандарты украинского языка, состоит из 9 членов, их Кабинет министров назначает на 6 лет.

Также вводится уполномоченный по защите государственного языка.

Закон вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования за исключением ряда статей.

При этом Главное научно-экспертное управление предлагает исключить из ч. 5 ст. 1 законопроекта слова о том, что порядок функционирования государственного языка не могут регулировать органы госвласти, органы власти АРК или органы местного самоуправления, а также ст. 5 о госпрограмме содействия освоению государственного языка.