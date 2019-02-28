Законопроект Порошенко о незаконном обогащении хуже, чем Януковича - ЦПК

Законопроект Петра Порошенко о незаконном обогащении хуже, чем норма, введенная в 2011 году во времена Виктора Януковича.

Об этом заявляют в ЦПК.

Президент предлагает следующую редакцию: "Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или принятие предложений, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а так же передача им таких активов в любой другой способ".

"При такой формулировке, незаконное обогащение невозможно будет доказать в суде", - утверждают в ЦПК.

В Центре противодействия коррупции объясняют, что для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные состояния следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением.

"Проще говоря, прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении", - отмечает ЦПК.

Соответственно, президентский законопроект фактически означает, что следствие проводить отдельные следственные действия, чтобы опровергнуть эти два преступления. Однако таких полномочий не предусматривает Уголовный процессуальный кодекс.

"С такой формулировкой невозможно будет привлечь чиновников к ответственности за приобретение имущества, которое не объясняется их официальными доходами", - отмечают в ЦПК.

В Центре противодействия коррупции настаивают, что законопроект Порошенко ухудшает формулировки преступления незаконного обогащения, введенные во времена Януковича 2011 года.

"Тогда впервые приняли эту статью, но прописали ее таким образом, чтобы исключить наказание за незаконное обогащение. Тогда под незаконным обогащением понималось получение неправомерной выгоды. Однако, если раньше для наказания чиновника за незаконные состояния необходимо было доказать получение взятки, то сейчас Порошенко предлагает доказать, что чиновник НЕ получал взятку и не злоупотреблял своей должностью", - заключает ЦПК.

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Напомним: