Глава КС об отмене статьи о незаконном обогащении: "в США тоже нет этой статьи"

Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук прокомментировал решение КС об отмене статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение.

Шевчук прокомментировал решение КС в Facebook.

"Хочу попутно заметить, что Соединенные Штаты Америки, сделали очень много в сфере противодействия коррупции, отказались криминализировать незаконное обогащение и ратифицировать статью 20 Конвенции ООН о незаконном обогащении именно из-за противоречия указанной нормы презумпции невиновности, закрепленной в Конституции США", - написал он.

По его утверждениям, американское правосудие преследует коррупционеров по уголовным статьям, в которых отсутствуют неконституционные конструкции и украинский законодатель должен учесть приведенные доводы и уделить внимание качеству законов и соответствия их Конституции.

"Конституционный Суд не подстраивается под политическую конъюнктуру, не выполняет заказов, а осуществляет свою важнейшую конституционную функцию сохранения и защиты конституционного порядка в стране", - отметил он.

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Напомним: