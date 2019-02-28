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Глава КС об отмене статьи о незаконном обогащении: "в США тоже нет этой статьи"

Четверг, 28 февраля 2019, 21:41

Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук прокомментировал решение КС об отмене статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение.

Шевчук прокомментировал решение КС в Facebook.

"Хочу попутно заметить, что Соединенные Штаты Америки, сделали очень много в сфере противодействия коррупции, отказались криминализировать незаконное обогащение и ратифицировать статью 20 Конвенции ООН о незаконном обогащении именно из-за противоречия указанной нормы презумпции невиновности, закрепленной в Конституции США", - написал он.

По его утверждениям, американское правосудие преследует коррупционеров по уголовным статьям, в которых отсутствуют неконституционные конструкции и украинский законодатель должен учесть приведенные доводы и уделить внимание качеству законов и соответствия их Конституции.

"Конституционный Суд не подстраивается под политическую конъюнктуру, не выполняет заказов, а осуществляет свою важнейшую конституционную функцию сохранения и защиты конституционного порядка в стране", - отметил он.

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Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • По словам главы САП Назара Холодницкого, теперь уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
  • Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Позже Порошенко подал новый законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Украинская правда

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Темы: КСзаконодательство
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