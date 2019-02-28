Коэн: Трамп приказал оформить выплату от Пинчука на счет своей благотворительной организации
Бывший защитник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что президент США лично ему указал, чтобы Виктор Пинчук перевел 150 000 долларов благотворительной организации Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом - как плату за выступление.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Коэн сообщил о выплате, отвечая на вопрос о возможном уклонении от налогообложения со стороны нынешнего президента США.
"Я получил указание от Трампа, чтобы контракт был заключен на имя Фонда Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги", - заявил Коэн.
Оплата была проведена за 15-минутное выступление Дональда Трампа на экономической конференции 2015 года. Выступление организовали через интернет.
Напомним:
- Специальный советник ФБР Роберт Мюллер расследует выплату 150 тысяч долларов в фонд Дональда Трампа украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.
- Trump Organization передала следователям документы о пожертвовании в сентябре 2015 года 150 тысяч долларов от Пинчука Фонду Дональда Трампа в обмен на 20-минутное появление Трампа через видеосвязь на конференции в Киеве.
- Дональд Трамп назвал фейком историю, описанную в статье The New York Times о расследовании ФБР выплаты 150 тысяч долларов в фонд Трампа украинским бизнесменом Викторм Пинчуком.
- Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн пытается сократить срок тюремного заключения, утверждая что соврать конгрессу ему приказал сам Трамп.
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