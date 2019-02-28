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Коэн: Трамп приказал оформить выплату от Пинчука на счет своей благотворительной организации

Четверг, 28 февраля 2019, 22:22

Бывший защитник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что президент США лично ему указал, чтобы Виктор Пинчук перевел 150 000 долларов благотворительной организации Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом - как плату за выступление.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Коэн сообщил о выплате, отвечая на вопрос о возможном уклонении от налогообложения со стороны нынешнего президента США.

"Я получил указание от Трампа, чтобы контракт был заключен на имя Фонда Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги", - заявил Коэн.

Оплата была проведена за 15-минутное выступление Дональда Трампа на экономической конференции 2015 года. Выступление организовали через интернет.

Напомним:

  • Специальный советник ФБР Роберт Мюллер расследует выплату 150 тысяч долларов в фонд Дональда Трампа украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.
  • Trump Organization передала следователям документы о пожертвовании в сентябре 2015 года 150 тысяч долларов от Пинчука Фонду Дональда Трампа в обмен на 20-минутное появление Трампа через видеосвязь на конференции в Киеве.
  • Дональд Трамп назвал фейком историю, описанную в статье The New York Times о расследовании ФБР выплаты 150 тысяч долларов в фонд Трампа украинским бизнесменом Викторм Пинчуком.
  • Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн пытается сократить срок тюремного заключения, утверждая что соврать конгрессу ему приказал сам Трамп.

Темы: ТрампПинчукденьги
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