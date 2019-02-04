Мокрый снег, дождь и до +12°: Синоптики рассказали о погодных капризах

В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться гололедица, мокрый снег, дождь и до 12 градусов тепла.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в понедельник, 4 февраля, будет облачно и без осадков.

По данным синоптиков, на большей части территории Украины ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах, кроме юга, местами гололедица, ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Сообщается, что температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях до 3° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 8-12° тепла.

В Киеве 4 февраля облачно, без существенных осадков, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°, днем ​​3-5° тепла.

На Киевщине в понедельник также облачно, туман и осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-4° тепла, днем ​​2-7° тепла.

Во вторник и среду, 5-6 февраля, облачно с прояснениями.

Днем 5 февраля в Карпатском регионе и в течение 6 февраля во западных, северных и центральных областях мокрый снег и дождь, на остальной территории Украины без существенных осадков.

Синоптики добавляют, что на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла; в южной части ночью около 0°, днем ​​6-11°, в Крыму до 15° тепла.

В столице будет февраля Облачно с прояснениями. 5 февраля без существенных осадков, 6 февраля - мокрый снег и дождь.

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-4° тепла.

Также сообщается, что в конце недели, 7-8 февраля без существенных осадков. Температура ночью 0-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 4° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла.

В четверг и пятницу в Киеве без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.