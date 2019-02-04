На карпатском курорте транслировали российские "Благие новости"
Понедельник, 4 февраля 2019, 13:07
В городе Яремче Ивано-Франковской области транслировали запрещенный российский телевизионный канал "Телерадиосеть Благих Новостей".
Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
Отмечается, что ретрансляция осуществлялась в метной гостинице "Маковица".
"31 января к представителю Нацсовета Игоря Маслова поступила жалоба от жителя области", - сообщили в ведомстве.
По решению Нацсовета от 31 августа 2016 года ретрансляцию "Телерадиосети Благих Новостей" ограничили для распространения на территории Украины.
Сообщается, что после профилактической беседы работников СБУ с руководством отеля показ этого российского телеканала, который распространялся со спутника, прекратили.
Украинская правда