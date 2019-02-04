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На карпатском курорте транслировали российские "Благие новости"

Понедельник, 4 февраля 2019, 13:07
На карпатском курорте транслировали российские Благие новости

В городе Яремче Ивано-Франковской области транслировали запрещенный российский телевизионный канал "Телерадиосеть Благих Новостей".

Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что ретрансляция осуществлялась в метной гостинице "Маковица".

"31 января к представителю Нацсовета Игоря Маслова поступила жалоба от жителя области", - сообщили в ведомстве.

По решению Нацсовета от 31 августа 2016 года ретрансляцию "Телерадиосети Благих Новостей" ограничили для распространения на территории Украины.

Сообщается, что после профилактической беседы работников СБУ с руководством отеля показ этого российского телеканала, который распространялся со спутника, прекратили.

Украинская правда

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Темы: КарпатытелевидениеРосcияпропаганда
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