На карпатском курорте транслировали российские "Благие новости"

В городе Яремче Ивано-Франковской области транслировали запрещенный российский телевизионный канал "Телерадиосеть Благих Новостей".

Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что ретрансляция осуществлялась в метной гостинице "Маковица".

"31 января к представителю Нацсовета Игоря Маслова поступила жалоба от жителя области", - сообщили в ведомстве.

По решению Нацсовета от 31 августа 2016 года ретрансляцию "Телерадиосети Благих Новостей" ограничили для распространения на территории Украины.

Сообщается, что после профилактической беседы работников СБУ с руководством отеля показ этого российского телеканала, который распространялся со спутника, прекратили.